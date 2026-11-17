Стоичков: Играчите ни трябва да си повярват, а не да мислят, че сме аутсайдери във всеки мач

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се върна към спомените си отпреди 33 години, когато националният ни отбор записва една от най-значимите си победи. На този ден през 1993 г. Пеневата чета прави обрат срещу Франция (2:1) насред "Парк де Пренс", с който се изстрелва към финалите на Мондиала в САЩ.

33 години от един от най-паметните моменти в българския футбол

"Стартът на нашата невероятна приказка навърши Христова възраст! Да, изминаха 33 години от онази магическа вечер на "Парк де Пренс"! Малцина вярваха в нас, но ние всички бяхме убедени, че ще бием Франция!

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Искрено вярвам, че такива приказни нощи отново ще има и българският футбол ще намери светлината в тунела! Играчите ни трябва да си повярват, а не да мислят, че сме аутсайдери във всеки мач!", написа Камата в социалните мрежи.

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