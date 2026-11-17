Молдова (U19) 1:4 България (U19), "лъвчетата" се забавляват

Юношеските национални отбори на Молдова и България до 19 години играят при 1:4 в последен двубой от квалификационния турнир за Евро 2027. През първото полувреме точни за "лъвчетата" бяха Даниел Манолев (15'), Никола Генчев (21'), Ростислав Костенски (39') и Атанасиос Туфас (43'), докато Никита Павленко отбеляза единственото засега попадение за молдовците в 34-тата минута.

Българите започнаха срещата по-активно и това даде резултат в 15-ата минута. Топката стигна до Даниел Манолев, който залъга противников играч и с неспасяем удар в далечния ъгъл даде преднина на нашите.

Шест по-късно "лъвчетата" организираха добро нападание отдясно, при което Никола Генчев се откъсна очи в очи с Лебедев и хладнокръвно го преодоля.

България U19 избегна загуба от Латвия след късен гол в Стара Загора

В 34-тата минута молдовците намалиха изоставането си. Павленко засече центриране от корнер и с глава изпрати кълбото във вратата на Огнян Владимиров - 1:2.

Отговорът на родните национали не закъсня и Ростислав Костенски се разписа за 3:1, възползвайки се от грешка в защитата на противника.

До края на първото полувреме падна и четвърти гол във вратата на Молдова. Туфас се оказа на точното място в наказателното поле и от близко разстояние трудно можеше да сбърка.

България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

Молдова (U19) 1:4 България (U19)

0:1 Манолев (15)

0:2 Генчев (21)

1:2 Павленко (34)

1:3 Костенски (39)

1:4 Туфас (43)

Състав на България U19: 1. Огнян Владимиров, 7. Радослав Караманов, 91. Алекс Тунчев, 34. Стоян Лазаров, 13. Емануил Няголов, 20. Калоян Божков, 9. Виктор Добрев, 6. Атанасиос Туфас, 13. Никола Генчев, 11. Даниел Манолев, 18. Ростислав Костенски.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto