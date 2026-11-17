България W започва с гостуване на Гибралтар в Лигата на нациите

Ясна е програмата на женския национален отбор на България в група C1 на Лигата на нациите през 2027 година. "Лъвиците" ще премерят сили с отборите на Гибралтар, Словакия и Хърватия, като предстои да изиграят общо шест двубоя - три домакинства и три гостувания.

Българският тим ще започне участието си на 2 март с гостуване на Гибралтар, а четири дни по-късно, на 6 март, ще посрещне Словакия в първия си домакински мач от надпреварата. През април за националките предстоят два последователни сблъсъка с Хърватия. Първият е на българска земя на 20 април, а реваншът ще се проведе на 24 април като гостуване.

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Последните две срещи от груповата фаза са насрочени за юни. На 11 юни България ще приеме Гибралтар, а на 15 юни ще завърши участието си с гостуване на Словакия.



Пълната програма на България в група C1:

2 март (вторник): Гибралтар – България

6 март (събота): България – Словакия

20 април (вторник): България – Хърватия

24 април (събота): Хърватия – България

11 юни (петък): България – Гибралтар

15 юни (вторник): Словакия – България

Началните часове на двубоите и стадионите, на които ще се проведат срещите, ще бъдат обявени допълнително.

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