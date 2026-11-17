10 години Национална футболна база

На 17 ноември 2026 г. се навършват 10 години от официалното откриване на efbet Национална футболна база - един от най-мащабните инфраструктурни проекти в историята на българския футбол и дом на националните отбори на България.

На същата дата през 2016 г. модерният спортен комплекс отваря врати с официална церемония, на която присъстват президентът на УЕФА Александър Чеферин, представители на ФИФА, президентът Борислав Михайлов и ръководството на Българския футболен съюз и редица легенди.

33 години от един от най-паметните моменти в българския футбол

Датата на откриването не е избрана случайно. Именно на 17 ноември, 23 години по-рано, България записва историческата победа над Франция в Париж, която отваря пътя към незабравимото американско лято през 1994 г.

Изградена с подкрепата на ФИФА и УЕФА, базата осигурява съвременни условия за подготовка, възстановяване и развитие на българските национални отбори. Комплексът разполага с три футболни терена, многофункционална спортна зала, фитнес и възстановителен център, хотелска част и административна сграда на БФС.

През изминалото десетилетие комплексът се утвърди като основен център за подготовка на националните ни гарнитури, място за провеждане на тренировъчни лагери, футболни инициативи, образователни програми и международни срещи.

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