Велковски: Става все по-зле! Надявам се по-младото поколение да заличи срама

Защитникът Димитър Велковски сподели мнението си след поражението с 1:2 от Естония в Лигата на нациите. Бранителят коментира тежката ситуация в националния отбор и изрази надежда, че по-младото поколение ще успее да заличи срама.

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"Обяснение за последните два месеца нямам. Тази ситуация не е от два месеца. Натрупва се през годините и става все по-зле. Не знам дали има накъде по-зле да отидем. Най-лесно е сега да се критикува. Тежат резултатите. Единственият изход от ситуацията е с позитивни резултати. Трябва да имаме точки.

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Наслагва се с времето. Не знам дали трябва да се работи конкретно от първия отбор. Ние тук сме върхът на айсберга, а трябва да се гледа в по-младото поколение. То е бъдещето и силно се надявам да заличи срама, който е на този етап.

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Няма да стане от днес за утре. Много можем да говорим по тази тема. Трябва да се работи в школите на професионалните отбори. Оттам трябва да се тръгне. Да се развиват талантите и да имаме готови отбори", каза опитният Велковски.

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Снимки: Startphoto