33 години от един от най-паметните моменти в българския футбол

Днес България отбелязва 33 години от една от най-значимите дати във футболната си история. На 17 ноември 1993 г. националният ни отбор печели с 2:1 като гост на Франция с попадение на Емил Костадинов в последната секунда на редовното време и се класира за финалите на световното първенство в САЩ. Там тимът на Димитър Пенев постига най-големия успех на "трикольорите“, стигайки до бронзовите медали.

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Събитията в нашата квалификационна група се развиват така, че два кръга преди края Франция, водена от Жерар Улие и с футболисти от ранга на Жан-Пиер Папен, Ерик Кантона, Дидие Дешан, Лоран Блан, Давид Жинола и Марсел Десаи, се чувства сигурна за класирането си за първенството в САЩ.

На 8 септември 1993 г. България завършва 1:1 с Швеция в София, докато французите печелят с 2:0 като гост на Финландия и се нуждаят само от точка в последните си два двубоя, за да подпечатат визите за световните финали.

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Месец по-късно обаче България постига изразителна победа над Австрия с 4:1 у дома, а "петлите“ сензационно губят с 2:3 в Париж от Израел. До 83-ата минута тимът на Улие води с 2:1, но с попадения на Еял Беркович и Реувен Атар гостите стигат до победата и превръщат сблъсъка между Франция и България в последния кръг в същински финал.

Двубоят се играе пред близо 50 хиляди зрители на "Парк де Пренс“ и е един от най-драматичните в цялата история на европейския футбол. Началото за нашите е трудно – в 32-ата минута Ерик Кантона открива резултата след подаване на Папен и удар от въздуха.

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България обаче бързо се връща в играта – малко след това Емил Костадинов засича неспасяемо с глава центриране на Красимир Балъков от ъглов удар и двата тима се оттеглят при равенство на почивката. То се запазва до самия край, когато се ражда легендата за "Господ е българин“.

Секунди преди изтичането на редовното време Красимир Балъков подава към Любослав Пенев, който от своя страна пуска прехвърлящ пас към набралия скорост Костадинов. Крилото поема топката във въздуха и миг преди Лоран Блан да връхлети в краката му изстрелва истински снаряд под рамката на вратата на Бернар Лама - 2:1 за България!

Драматичната победа класира националния ни тим за шести път на финали на световно първенство. По терените в САЩ, водени от славния капитан Борислав Михайлов, българите отново пишат история.

Освен че записва първи успех на мондиал (4:0 над Гърция), тимът на Димитър Пенев постига знаменити победи над Аржентина, Мексико и актуалния световен шампион Германия, за да се окичи с бронзовите медали.

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