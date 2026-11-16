УЕФА отбеляза дебюта на Георги Лазаров за България

УЕФА отбеляза със специално видео в социалните мрежи дебюта на Георги Лазаров за мъжкия национален отбор на България. Нападателят на Черно море записа първите си минути за представителния тим при загубата с 0:5 от Исландия на 13 ноември в Лигата на нациите.

„Един много специален момент — Георги Лазаров, който през целия си живот носи слухови апарати, дебютира за България в Лигата на нациите“, написаха от европейската футболна централа към кадрите.

Днес Лазаров пък записа и първия си мач като титуляр за националния отбор, като стартира на върха на атаката на „лъвовете" в мача с Естония (1:2) и остана на терена 71 минути, преди да бъде заменен от Атанас Илиев.

УЕФА посвети материал на Георги Лазаров

Още преди първото му участие УЕФА посвети материал на 22-годишния футболист и неговия път към националния отбор. В него организацията разказа как Лазаров преследва мечтата си въпреки тежкото увреждане на слуха и прогнозите, че няма да успее да стане професионален футболист. Нападателят носи слухови апарати от двегодишен, но това не го отказва от играта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google