Официално: Алонсо се завръща в рали "Дакар" с Астън Мартин и Льоб

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо ще оглави заводската програма на Астън Мартин в рали "Дакар" през 2027 година. Испанската звезда ще бъде част от изключително силен състав, в който личат още имената на Себастиан Льоб и Лукаш Мораеш.

Алонсо ще пилотира подготвения от Продрайв състезателен модел Астън Мартин Dreadnought в 49-ото издание на легендарния офроуд маратон. Надпреварата ще се проведе от 9 до 23 януари 2027 година на територията на Португалия и Мароко, след като се оказа, че е твърде опасно състезанието да се проведе в Саудитска Арабия. Както и се очакваше, Астън Мартин сменя Дачия като компанията, която дава името си и осигурява финансирането на рали-рейд проекта на Продрайв и така Дачия Sandrider стана Астън Мартин Dreadnought.

Dakar 2027. A first for @AMR_Official, with a familiar face in the line-up. @alo_oficial will join Sébastien Loeb and Lucas Moraes as they take on one of motorsport’s toughest challenges. We’ll be cheering them on! Find out more: https://t.co/TuwxBbfwKe https://t.co/bJFbP4ewqG — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 17, 2026

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За испанеца това ще бъде първи старт в най-популярното рали-рейд състезание на планетата след впечатляващия му дебют с Тойота през 2020 година, когато завърши на 13-о място в крайното класиране и постигна второ време в осмия етап. 45-годишният пилот отново ще си партнира с петкратния победител при мотоциклетистите Марк Кома, който ще изпълнява ролята на негов навигатор по време на двуседмичната битка с пустинята.

„След като реших да продължа кариерата си във Формула 1 с Астън Мартин, обмислих много сериозно и "Дакар". В крайна сметка решението се оказа лесно. Исках да приема това предизвикателство изцяло и да се състезавам както във Формула 1, така и в "Дакар" в рамките на една и съща година. През 2020 това бе едно от най-трудните и същевременно най-приятните изживявания в живота ми. Изпитвам огромен респект към това състезание и към специалистите, които са го овладели до съвършенство. Присъствието на Марк до мен отново е от огромно значение, а с Астън Мартин, Продрайв, Себастиан и Лукаш разполагаме с изключителен екип. Формула 1 остава основният ми приоритет, но аз съм роден състезател и точно подобни предизвикателства поддържат страстта ми. Очаквам с нетърпение да видим какво можем да постигнем заедно“, заяви Алонсо.

🚨 Alonso vuelve al Dakar con Aston Martin 🏎️ La marca británica participará con tres Dreadnought en el rally más duro del mundo; donde vuelve el español junto a Coma siete años después. Loeb y Moraes completan la alineación https://t.co/8rH461LfZd — Diario AS (@diarioas) November 17, 2026

Продрайв събира Алонсо и Льоб в един отбор за рали „Дакар“?

Испанският ветеран отдавна хранеше амбиции да се завърне на трасетата в рали "Дакар", дори докато основният му фокус оставаше насочен към пистите във Формула 1. Слуховете за включването му в надпреварата през 2027 година се засилиха след подновяването на контракта му с Астън Мартин през септември. Още през октомври Алонсо проведе тестове с прототип на автомобила в Мароко – традиционен изпитателен полигон за пустинни условия преди старта на сезона.

Британският производител ще се бори за най-високите отличия в тясно сътрудничество с доказания моторен специалист Продрайв, разширявайки успешното си партньорство, което вече включва надпревари в клас GT и предишни проекти в състезанията с прототипи.

Автомобилът, с който Астън Мартин ще се впусне в битката, носи наименованието Dreadnought – дизайн, който първоначално е бил създаден като бойна машина за популярната поредица видеоигри Call of Duty и самото име има връзка с популярния клас бойни кораби от началото на 20 век. Машината представлява най-новото технологично развитие на платформата, която преди това се състезаваше под името Дачия Sandrider до оттеглянето на Рено след триумфа с Насър Ал-Атия през този сезон. През лятото от Продрайв проведоха разговори с няколко големи производители, преди да постигнат договорка с Астън Мартин.

🚨OFICIAL: Fernando Alonso disputará el Dakar 2027 con Aston Martin 🏜️ Tal y como adelantó @SoyMotor el pasado 5 de octubre, Alonso regresa al rally-raid más duro del mundo, esta vez al volante del Aston Martin Dreadnought 🤝🏻 Prodrive será la encargada de desarrollar y gestionar los tres vehículos del proyecto, en el que también estarán Sébastien Loeb y Lucas Moraes — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 17, 2026

Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

„Астън Мартин Dreadnought е създаден, за да доминира на всякакви терени и при най-екстремните условия. Заедно с нашите инженерни партньори от Продрайв ще изправим тази визия пред най-суровото изпитание в световния моторспорт – рали "Дакар 2027". В нашата същност е да създаваме новаторски концепции и да изследваме техните предели. В лицето на Фернандо, Себастиан и Лукаш имаме трима изключителни шампиони, с които да отправим сериозно предизвикателство към върха“, коментира главният изпълнителен директор на Астън Мартин Ейдриън Холмарк.

Астън Мартин ще разчита и на безценния опит на деветкратния световен рали шампион Себастиан Льоб, който е част от проектите на Продрайв от 2021 година насам – първо чрез Бахрейн Рейд Екстрийм, а след това и с Дачия. След проведени разговори с няколко марки, включително Форд и Тойота, френският ас ще се включи в своя 11-и "Дакар" в преследване на дебютна победа в генералното класиране.

Алонсо сложи край на спекулациите за завръщане в рали „Дакар“

„Победата на Дакар е изключително важна цел за мен. Няколко пъти бяхме на крачка от нея и мотивацията ми да работя, докато я постигнем, остава непокътната. Да приема това предизвикателство с Астън Мартин и Дредноут е страхотна възможност. Това е бранд със специална история в моторните спортове и за мен би било чест да помогна за първата му титла в "Дакар". Това състезание многократно е доказвало, че изисква далеч повече от просто скорост – необходимо е хладнокръвие в тежките моменти, опазване на автомобила и пълна концентрация до самия финал“, допълни Льоб.

Пилотският състав на Астън за рали „Дакар“ ще бъде окомплектован от Мораеш, който завоюва титлата в Световния рали-рейд шампионат през 2025 г. с Тойота, преди да премине в Дачия през настоящия сезон.

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

След оттеглянето на Рено Груп, както Льоб, така и Мораеш остават обвързани с Продрайв. Това оставя Ал-Атия и Кристина Гутиерес като единствените състезатели на Дачия без осигурено място за 2027. Катарецът, който е сред най-титулуваните рали пилоти в историята със своите шест триумфа в „Дакар“, все още предстои да обяви плановете за бъдещето си през следващия сезон.

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