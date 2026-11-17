Тото Волф: Антонели няма да премине във Ферари

Ръководителят на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф обяви, че няма абсолютно никакви притеснения относно евентуално бъдещо преминаване на новия световен шампион Андреа Кими Антонели в редиците на Ферари. Шефът на Сребърните стрели изтъкна лоялността на младия италианец и способността на тима да му осигури болид, с който да печели титли.

Антонели влезе в историята, след като стана първият италиански световен шампион във Формула 1 от 73 години насам, като сложи край на чакането, стартирало след триумфа на Алберто Аскари с Ферари през 1953 година. С третото си място в Гран При на Мексико той си осигури шампионската корона на възраст от едва 20 години и 68 дни, което го направи и най-младия първенец в историята на надпреварата. Той е и първият възпитаник на младежката академия на Мерцедес, който стига до световния връх.

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Въпреки че перспективата италиански световен шампион да се състезава за легендарния тим от Маранело е силно изкушение за феновете на Апенините, Волф не вижда причина да се опасява от подобен сценарий.

Запитан от германското издание Bild доколко се тревожи, че националността на Антонели може да го подтикне към трансфер във Ферари, ръководителят на Мерцедес отговори кратко: „Нула цяло и нула процента.“

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Попитан на какво се дължи тази увереност, той добави: „Кими и семейството му са изключително лоялни хора.“

Титлата на Антонели оправда решението на тима да му повери мястото на напусналия в посока Ферари Люис Хамилтън, като италианецът триумфира със световната корона още във втория си сезон във Формула 1. За Волф обаче задържането на пилота опира не само до отличните лични отношения.

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„В този случай съм напълно убеден, че лоялността е факт. Но ние не разчитаме единствено на нея. Този сезон показа, че сме способни да печелим състезания и титли. Това е най-важното за всеки пилот, включително и за Кими. Той принадлежи на Мерцедес така, както колелата принадлежат на един автомобил. Именно затова след спечелването на титлата той сподели, че не може да си представи да кара за друг отбор“, допълни австриецът.

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Волф отбеляза също, че успехите на Антонели му носят огромна популярност в Италия, макар и зад волана на болид на пряк съперник. Ярък пример за това бе триумфът му на пистата „Монца“, където местните привърженици отпразнуваха победата на своя сънародник въпреки неуспеха на Ферари.

На въпрос дали Антонели може да се окаже по-популярен в родината си като пилот на Мерцедес, отколкото беше Михаел Шумахер в златните си години за Скудерията, Волф бе категоричен: „Абсолютно! В крайна сметка той е италианец.“

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„Със своето непринудено поведение и забележителни постижения Кими направи така, че Италия, макар и все така влюбена в своя национален символ Ферари, отвори сърцето и душата си за него. Днес виждаме тифози с фланелки на Ферари и шапки на Мерцедес. „Монца“ беше съвършената илюстрация — зрителите бяха разочаровани, че нито една от двете червени коли не стигна до върха, но в същото време бяха на седмото небе от радост, че на най-високото стъпало на подиума застана техен сънародник“, завърши Волф.

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Снимки: Gettyimages