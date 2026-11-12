Как Формула 1 отива в Катар, а рали "Дакар" няма да е в Саудитска Арабия?

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем внесе яснота около решението Формула 1 да проведе финалните си стартове за сезона в Катар и Абу Даби, въпреки че рали „Дакар“ за 2027 година беше изтеглено от територията на Саудитска Арабия. В интервю за изданието The National ръководителят от Обединените арабски емирства подчерта, че ръководният орган не поставя целия регион под общ знаменател.

Този контраст породи сериозни въпросителни около финала на сезона във Формула 1. Докато най-популярното офроуд състезание и Световният рали шампионат се оттеглиха от Саудитска Арабия, най-престижната пистова надпревара все още планира да завърши кампанията си на пистите „Лусайл“ и „Яс Марина“.

This epic car control from Colapinto 🤯 On slick tyres in the wet, Franco makes a move on team mate Pierre Gasly to be first in for the double-stack pit stop 👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/PORemZyIin — Formula 1 (@F1) November 11, 2026

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„Всяко едно събитие се оценява индивидуално, като се вземат предвид последните препоръки за сигурност, условията за пътуване, оперативните изисквания и информацията от съответните компетентни органи. Към настоящия момент позицията ни остава непроменена – състезанията за Гран при на Катар и Абу Даби ще се проведат по график", обясни Бин Сулайем.

Бин Сулайем категорично заяви, че подкрепата за стартовете в Персийския залив не е безусловна и зависи изцяло от обстановката. Той подчерта, че сигурността на всички участници и екипи винаги ще бъде на първо място за ФИА и по този въпрос компромиси няма да се правят. Централата следи отблизо събитията в Близкия изток съвместно с местните власти, клубовете членове, Мениджмънта на Формула 1 (ФОМ) и отборите.

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Президентът на ФИА отхвърли външните спекулации, като акцентира, че решенията се взимат единствено въз основа на проверени факти. Формулировката „към настоящия момент“ обаче показва, че позицията отразява текущата оценка на рисковете, а не е окончателна гаранция.

Оттеглянето на рали „Дакар“ бе оповестено съвместно от организаторите от „Амори Спорт Организейшън“ (АСО) и „Сауди Моторспорт Къмпани“. Изданието, планирано за периода между 1 и 15 януари 2027 година, няма да се състои в страната заради напрежението в региона и нападенията на йеменските хути. Решението беше взето в координация с ФИА и Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ).

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От АСО определиха мярката като извънредна и еднократна, като потвърдиха, че юбилейното 50-о издание на маратона ще се проведе в Саудитска Арабия през 2028 година. Световният рали шампионат също извади страната от графика си и отмени предвидения кръг.

Индивидуален подход към всяка дестинация

Още през октомври, по време на откриването на Центъра за дистанционни операции на ФИА в Бигин Хил, Бин Сулайем демонстрира различен подход спрямо отделните надпревари. Тогава той увери, че обстановката в Катар и Абу Даби е спокойна, но бе непоколебим относно рали състезанията в рискови зони.

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Календарът през настоящата година вече претърпя сериозни корекции вследствие на военния конфликт с Иран, след като Гран при на Саудитска Арабия отпадна, а стартът в Бахрейн бе преместен в Малайзия. Преди да се отправи към Персийския залив за решителните стартове, керванът на Формула 1 ще се състезава в Лас Вегас, където позицията на международната федерация ще бъде подложена на нов тест.

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Снимки: Gettyimages