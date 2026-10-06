Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

Фернандо Алонсо е напът да запише поредното забележително предизвикателство в богатата си кариера с ново участие в легендарното рали "Дакар". Според информация от испански медии, състезателят на Астън Мартин планира да застане на старта на най-тежкия офроуд маратон в света още в началото на следващата година зад волана на машина на британския бранд.

Това няма да бъде първо участие за двукратния световен шампион във Формула 1 в пустинната надпревара. През 2020 година Алонсо се състезава в "Дакар" с тима на Тойота, а негов навигатор бе бившият шампион при мотоциклетистите Марк Кома. Тогава испанският тандем приключи на тринадесета позиция. Седем години по-късно Алонсо е готов да повтори изживяването, като до него в кабината отново ще седне Кома. Очаква се първите тестове с новия автомобил да се проведат още следващата седмица.

🚨 BOMBAZO: Fernando Alonso volverá al DAKAR en 2027. ➡️ @SoyMotor ha podido saber que el asturiano llevará un coche preparado por Prodrive y 'vestido' de Aston Martin. 🔜 Su copiloto volverá a ser Marc Coma y la semana que viene empezarán los test. https://t.co/Ts3qbPLQHb — SoyMotor.com (@SoyMotor) October 5, 2026

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Наскоро опитният пилот преподписа договора си с Астън Мартин във Формула 1 до края на 2027 година, като още тогава намекна, че предстоят интересни активности и извън световния шампионат. Макар мнозина да очакваха завръщане към състезанията за издръжливост, новият му проект е насочен именно към офроуд маратоните.

За участието си в "Дакар" от Астън Мартин няма да разработват изцяло нов състезателен прототип. Планът е да се използва утвърденият състезателен модел от категория Т1+ на Продрайв, познат досега под бранда Дачия Сандрайдър. Машината ще бъде с променен екстериор и ще носи отличителните цветове на Астън Мартин. Автомобилите вече са транспортирани във Великобритания, където се довършва тяхната визуална концепция.

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През цялата си състезателна кариера Алонсо никога не се е ограничавал единствено с Формула 1. Освен участието си в "Дакар", испанецът е стартирал и в класиката „Индианаполис 500“ и спечели два пъти „24-те часа на Льо Ман“. Най-големите му триумфи обаче остават двете световни титли във Формула 1, завоювани с Рено през 2005 и 2006 година.

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Снимки: Gettyimages