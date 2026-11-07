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Продрайв събира Алонсо и Льоб в един отбор за рали „Дакар“?

  • 7 ное 2026 | 16:12
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Продрайв събира Алонсо и Льоб в един отбор за рали „Дакар“?

Възможно ли е да гледаме в един отбор в рали „Дакар 2027“ двама от най-известните пилоти в моторните спортове: Себастиен Льоб и Фернандо Алонсо? В Продрайв се опитват да направят точно това.

Льоб има 9 световни титли в WRC, Алонсо е двукратен световен шампион във Формула 1, като и двамата имат опит в рали „Дакар“, този на Себ е много по-голям - той редовно се бори за победата в последните години.

Представиха маршрута на рали "Дакар", надпреварата стартира в Португалия
Представиха маршрута на рали "Дакар", надпреварата стартира в Португалия

Продрайв изпълняваше програмата на Дачия в „Дакар“, който беше прекратена след победата на Насър Ал-Атия в началото на тази година. Колите, кръстени Сандрайдър, останаха при Продрайв и компанията на Дейвид Ричардс си търси нов партньор, който да ребрандира проекта и да го финансира.

Преди време се появи слух, че в тази роля ще влезе Астън Мартин и Продрайв ще използва Алонсо в рали „Дакар“. Испанецът отрече, но броени дни по-късно беше засечен на тестове в Мароко зад волана на Дачия Сандрайдър.

Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“
Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

Льоб заяви пред испанския вестник AS, че има възможност двамата да си партнират в Продрайв за рали „Дакар 2027“, като допълни, че е възможно целият проект да мине под марката на Астън Мартин. И легендарният рали пилот предрече, че това може да стане факт в рамките на следващите няколко дни.

Сайнц триумфира в рали "Астуриас" след отпадането на Льоб
Сайнц триумфира в рали "Астуриас" след отпадането на Льоб

За 2027 рали „Дакар“ се премести в Португалия и Мароко заради войната в Близкия изток и проблемите в Саудитска Арабия, което ще върне участниците към класическия вариант на рали-рейд надпреварата.

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?
Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?
 В Продрайв си търсят партньор за рали "Дакар" след оттеглянето на Дачия
В Продрайв си търсят партньор за рали "Дакар" след оттеглянето на Дачия
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Снимки: Gettyimages

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