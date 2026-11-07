Продрайв събира Алонсо и Льоб в един отбор за рали „Дакар“?

Възможно ли е да гледаме в един отбор в рали „Дакар 2027“ двама от най-известните пилоти в моторните спортове: Себастиен Льоб и Фернандо Алонсо? В Продрайв се опитват да направят точно това.

Льоб има 9 световни титли в WRC, Алонсо е двукратен световен шампион във Формула 1, като и двамата имат опит в рали „Дакар“, този на Себ е много по-голям - той редовно се бори за победата в последните години.

F1 – Loeb et Alonso chez Aston Martin : deux légendes, un Dakar explosif ? https://t.co/7EzRC8F8Kf https://t.co/qLpf7IFPxA — Paddock-GP (@Paddock_GP) November 4, 2026

Представиха маршрута на рали "Дакар", надпреварата стартира в Португалия

Продрайв изпълняваше програмата на Дачия в „Дакар“, който беше прекратена след победата на Насър Ал-Атия в началото на тази година. Колите, кръстени Сандрайдър, останаха при Продрайв и компанията на Дейвид Ричардс си търси нов партньор, който да ребрандира проекта и да го финансира.

Преди време се появи слух, че в тази роля ще влезе Астън Мартин и Продрайв ще използва Алонсо в рали „Дакар“. Испанецът отрече, но броени дни по-късно беше засечен на тестове в Мароко зад волана на Дачия Сандрайдър.

Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

Льоб заяви пред испанския вестник AS, че има възможност двамата да си партнират в Продрайв за рали „Дакар 2027“, като допълни, че е възможно целият проект да мине под марката на Астън Мартин. И легендарният рали пилот предрече, че това може да стане факт в рамките на следващите няколко дни.

Сайнц триумфира в рали "Астуриас" след отпадането на Льоб

За 2027 рали „Дакар“ се премести в Португалия и Мароко заради войната в Близкия изток и проблемите в Саудитска Арабия, което ще върне участниците към класическия вариант на рали-рейд надпреварата.

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

В Продрайв си търсят партньор за рали "Дакар" след оттеглянето на Дачия

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages