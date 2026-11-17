Очаквайте на живо: БФЛА представя интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

Българската федерация по лека атлетика ще представи днес интерактивна карта за състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в България. Събитието, което е съвместна инициатива на Българската федерация по лека атлетика и Българския олимпийски комитет, ще се състои от 11:00 часа в зала Silver на стадион “Българска армия“ в София и ще бъде предавано на живо по Sportal.bg.

Картата обхваща над 100 обекта в повече от 70 града и представя актуалното състояние на инфраструктурата, както и предизвикателствата и възможностите за нейното развитие. След представянето ще се проведе дискусия по темата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google