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Алонсо сложи край на спекулациите за завръщане в рали „Дакар“

  • 8 окт 2026 | 13:58
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Фернандо Алонсо категорично отхвърли твърденията, че планира повторно участие в рали „Дакар“. Двукратният световен шампион подчерта, че съчетаването на подобно мащабно предизвикателство с натоварения график във Формула 1 би било „почти невъзможно“.

Испанецът вече кара в легендарното офроуд състезание през 2020 година, но наскоро се появиха нови слухове за евентуалното му завръщане. По-рано ръководителят на отбора на Астън Мартин, Майк Крак, заяви, че не може да коментира спекулациите, но отбеляза, че участието на пилотите в надпревари извън Формула 1 се отразява отлично на автомобилния спорт като цяло.

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По време на официалната пресконференция преди Гран при на Сингапур Алонсо внесе пълна яснота, обяснявайки, че изискванията на ралито и натовареността на календара във Формула 1 правят подобна идея нереалистична.

„Не, не смятам, че това е възможно. Чисто физически е почти непосилно да съвместиш две толкова изискващи програми като световния шампионат във Формула 1 и рали „Дакар“, сподели Алонсо.

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Запитан дали обмисля изяви в други моторни дисциплини, включително в клас GT3, испанецът посочи, че все още не е пробвал тези автомобили. Той подчерта, че не би се захванал с нова дисциплина без продължителна и задълбочена подготовка.

„Не и в GT3, никога не съм се пробвал там. Нужна е много сериозна подготовка. Смятам, че понеже в миналото бях сравнително конкурентен в различни серии, хората си мислят, че тези предизвикателства са лесни“, коментира пилотът.

„За постигането на успех са необходими огромна подготовка, изключителна решителност и голяма доза късмет. Затова, когато дойде време за следващото ми предизвикателство, лично ще го обявя. Няма да бъде поредният слух — ще го заявя сам и това ще се случи само когато съм напълно подготвен и готов да поема този риск.“

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Изявлението на Алонсо окончателно сложи точка на темата за „Дакар“. В последно време имаше въпросителни и около неговото бъдеще във Формула 1. Въпреки сложния сезон за Астън Мартин обаче, преди Гран при на Бахрейн в Малайзия испанският ветеран обяви, че ще продължи да се състезава за тима и през 2027 година.

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Снимки: Gettyimages

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