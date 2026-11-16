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Тото Волф не е бил изненадан да получи поздравително съобщение от Хорнър

  • 16 ное 2026 | 15:09
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Ръководителят на Мерцедес Тото Волф разкри, че е получил поздравления от дългогодишния си опонент Кристиан Хорнър след спечелването на двете световни титли във Формула 1. Австриецът подчерта, че този жест изобщо не го е изненадал, въпреки ожесточеното съперничество помежду им през годините.

Тимът на Мерцедес си осигури титлата при пилотите благодарение на Андреа Кими Антонели в Мексико Сити, а малко след това в Сао Пауло подпечата и короната при конструкторите. Този двоен триумф донесе на шефа на екипа внушителните 577 поздравителни съобщения.

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Един от хората, които са се свързали с него, е бившият директор на Ред Бул Кристиан Хорнър. Битката между двамата беше сред най-ярките акценти в шампионата преди раздялата на британеца с тима от Милтън Кийнс през лятото на 2025 година.

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„Да, той ми писа, но това не ме изненада. С Кристиан винаги сме поддържали отношения, изпълнени с взаимно уважение. Така беше и в миналото“, сподели Волф пред BILD.

Австриецът цитира и думите на своя някогашен съперник: „Поздравления. Кими беше невероятен тази година, адмирации и за това, че заложихте на него на толкова крехка възраст.“

Въпреки многобройните пожелания от света на моторните спортове, най-емоционалните думи за Волф са дошли от най-близките му: „Децата ми ми писаха колко много се гордеят с мен“, допълни той.

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Тото Волф разкри дългосрочната си визия за успехите на Мерцедес във Формула 1

След хегемонията между 2014 и 2021 година, когато Мерцедес завоюва осем титли при конструкторите и седем при пилотите, германският тим премина през труден период в ерата на граунд ефекта. Въвеждането на новите технически правила във Формула 1 през настоящия сезон обаче върна Сребърните стрели на върха. Въпреки големия успех Волф подчерта, че ангажиментите му не позволяват дълги празненства, тъй като фокусът вече е насочен към защитата на титлите през следващата кампания.

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Тото Волф: Не бяхме пълни загубеняци в трудните години за Мерцедес

„Аз съм не само шеф на отбора, но и главен изпълнителен директор. Не мога да си позволя да отида на парти почивка – дори само за ден или нощ. Зад състезателния екип стоят над 1500 служители, които имат огромен принос за този триумф. Длъжен съм да бъда до тях точно толкова, колкото и до хората на пистата. Още повече че нямаме намерение да лежим на старите лаври и получените поздравления. Да, спечелихме двете световни титли, но целта ни е да го повторим и догодина!“, завърши Волф.

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Снимки: Imago

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