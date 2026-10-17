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Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

  • 17 окт 2026 | 11:11
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Фернандо Алонсо започна тестове за рали „Дакар 2027“

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо вече отрече, че ще участва отново в рали „Дакар“, съдбата на състезанието в пустините на Саудитска Арабия остава неясна, но въпреки това испанецът започна тестове за маратонската надпревара.

Както и се предполагаше, Алонсо тества с прототипа на Продрайв, познат доскоро като Дачия Sandrider, но румънците закриха рали-рейд програмата си и британската моторспорт компания търси нов партньор. Затова и се заговори, че Sandrider ще се превърне в Астън Мартин и Алонсо ще стартира в „Дакар“.

Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“
Все още не се знае дали ще има рали „Дакар 2027“

Точно с прототипа на Дачия Насър Ал-Атия спечели последното издание на рали „Дакар“ през януари.

За тестовете на Алонсо и Продрайв в Мароко вчера съобщи журналистът Жерар Фаре, който е успял да направи и няколко снимки, но отдалеч. Алонсо е с изцяло черен гащеризон, като колата също е без никакви рекламни лога и също е черна.

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Снимки: Gettyimages

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