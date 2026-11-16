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Зак Браун за токсичното минало на Макларън: Рецепта за катастрофа

  • 16 ное 2026 | 15:58
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Главният изпълнителен директор на Макларън Рейсинг Зак Браун направи откровена ретроспекция за изключително отровната атмосфера в отбора при пристигането му през 2016 година, определяйки постоянните рокади в ръководството като сигурна рецепта за провал.

Американецът разказа как годините на управленска нестабилност са насадили дълбоко недоверие и култура на взаимни обвинения в базата в Уокинг, като негативните последици са се простирали далеч отвъд слабите резултати на пистата.

„Беше изключително токсична среда. Всичко започна от пълната липса на синхрон и дефицита на истинско лидерство. За шест години се смениха петима различни шефове. Хората постоянно идваха и си отиваха — Мартин Уитмарш, Ерик Булие, Йост Капито, а след това и аз. На практика имаше шест или седемгодишен период с Рон Денис, Мартин, Ерик, Йост и Зак. Твърде много различни лидери“, сподели Браун пред RACER.com.

„Това е рецепта за катастрофа във всеки бизнес. Когато на върха има въртележка от ръководители, екипът не знае кого да следва. Това поражда липса на доверие и трови организацията отвътре. Вместо да работим заедно, да развиваме партньорствата със спонсорите и да поддържаме открита комуникация, всеки просто си пазеше гърба и търсеше виновници. Средата беше ужасна, което се отрази в катастрофални резултати на трасето, загуба на спонсори, отлив на фенове и силно демотивиран персонал.

„Изобщо не си давах сметка за реалния мащаб на предизвикателството. Помнех онзи всесилен Макларън, който печелеше всичко, имаше най-добрите партньори и беше еталон в спорта. В онзи момент отборът сам се беше убедил, че единственият проблем е двигателят, и аз повярвах в това. Когато обаче влязох в структурата, стана ясно, че корените на кризата са много по-дълбоки. Моторът наистина бе фактор за слабите резултати, но нямаше нищо общо с вътрешните политически игри и сринатия диалог с феновете. Когато заменихме Хонда с Рено, се изкачихме от девето на шесто място в класирането, но дистанцията от шестата позиция до върха беше още по-голяма. Тогава окончателно осъзнах реалността“, допълни той.

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Въпреки откритите сериозни проблеми, Зак Браун е бил убеден, че организацията притежава нужния потенциал за обрат. Основният фокус е бил насочен към подмяна на управленския ешелон и възстановяване на взаимното доверие.

„Най-голямото ни предимство беше историята на марката. Знаех, че от тогавашните 1200 служители промени бяха нужни вероятно за около двадесет души. Нямах съмнение, че разполагаме с над хиляда доказани специалисти, печелили множество състезания и титли. Беше необходим пълен рестарт на лидерския екип. Смених изцяло ръководството, вляхме свежа кръв, постигнахме единомислие и върнахме ентусиазма и доверието“, сподели ръководителят.

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Кулминацията на реформите включваше и завръщане към емблематичния папая оранжев цвят, което бележи началото на нова златна ера. Промените дадоха категоричен резултат, извеждайки Макларън до две поредни титли при конструкторите през 2024 и 2025 година, както и до световна корона във Формула 1 за Ландо Норис през втория сезон.

„Върнахме цвета папая, защото това искаха нашите фенове. Трябваше ясно да покажем вътре и извън тима, че за Макларън изгрява нов ден. Поставихме си за цел да изградим сплотен, трудолюбив и открит колектив, да възстановим спонсорската мрежа и да инвестираме сериозно в нови технологии и аеродинамични тунели. Днес резултатите са налице. Създадохме прозрачна, честна и високоефективна култура. Това е най-големият ни триумф — успяхме да възродим един велик бранд“, заключи Браун.

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Снимки: Gettyimages

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