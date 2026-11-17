Пике защити вратаря Хесус Овоно след наложеното му наказание от 12 мача

Собственикът на ФК Андора Жерард Пике обяви, че вратарят на тима Хесус Овоно не е заслужавал тежкото наказание от 12 срещи, което му бе наложено след единоборството, довело до смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел.

Трагичният инцидент се случи в края на двубоя от второто ниво на испанския футбол между съставите на Андора и Тенерифе на 2 ноември, когато 25-годишният страж бе изгонен от игра след тежък сблъсък с Де Мигел. Ден по-късно 30-годишният нападател почина вследствие на получените наранявания, а миналата седмица дисциплинарната комисия към Испанската футболна федерация официално наложи дългата забрана за състезателни права на вратаря.

Във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, бившият бранител на Барселона и испанския национален отбор заяви, че както настоящи и бивши състезатели, така и треньори и редица вратари са единодушни, че става дума за нещастен случай на терена.

„Искрено вярвам, че налагането на максималната санкция на Хесус за това действие го поставя в ситуация, която той не заслужава, защото няма вина за случилото се“, допълни Пике.

🤝 Gerard Piqué sale en defensa de Owono: "Imponer la sanción máxima a Jesús lo pone en una situación que no se merece. Él no es el culpable" 📹 Vía Gerard Piqué https://t.co/UsJlk4N4wb — Diario SPORT (@sport) November 17, 2026

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