Защитник на Реал Мадрид достигна границата от 1000 мача извън терените заради контузии

Ферлан Менди достигна болезнената граница от 1000 дни извън групата на Реал Мадрид заради контузии. Французинът, който вече тренира с отбора след последната си травма от 3 май, все още не е попадал в състава за нито един мач. Само през настоящия сезон той не е играл, а продължителните му отсъствия са белязали всичките му седем досегашни кампании на „Сантяго Бернабеу“.

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От пристигането си в Мадрид през 2019 г. левият защитник е претърпял общо 22 контузии. Най-тежки бяха последните два сезона – 250 дни извън терена през 2024/25 и още 286 дни между миналата и настоящата кампания. Заради постоянните му физически проблеми Реал дори поддържа по трима леви защитници в състава, за да има алтернативи на Менди. Най-добрият му сезон по брой изиграни мачове остава 2020/21, когато записа 38 срещи.

Въпреки това французинът продължава да бъде високо ценен в съблекалнята и от треньорите си. Карло Анчелоти го наричаше „професора“ заради уменията му в защита и настоя за подновяването на договора му до 2028 г. „Менди показа, че всеки път, когато е на терена, за Реал е по-лесно да печели. А това означава много“, заяви и Алваро Арбелоа. Последната тежка травма, заради която защитникът отново се подложи на операция, обаче продължава да отлага завръщането му.

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Снимки: Gettyimages