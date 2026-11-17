Ферлан Менди достигна болезнената граница от 1000 дни извън групата на Реал Мадрид заради контузии. Французинът, който вече тренира с отбора след последната си травма от 3 май, все още не е попадал в състава за нито един мач. Само през настоящия сезон той не е играл, а продължителните му отсъствия са белязали всичките му седем досегашни кампании на „Сантяго Бернабеу“.
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От пристигането си в Мадрид през 2019 г. левият защитник е претърпял общо 22 контузии. Най-тежки бяха последните два сезона – 250 дни извън терена през 2024/25 и още 286 дни между миналата и настоящата кампания. Заради постоянните му физически проблеми Реал дори поддържа по трима леви защитници в състава, за да има алтернативи на Менди. Най-добрият му сезон по брой изиграни мачове остава 2020/21, когато записа 38 срещи.
Въпреки това французинът продължава да бъде високо ценен в съблекалнята и от треньорите си. Карло Анчелоти го наричаше „професора“ заради уменията му в защита и настоя за подновяването на договора му до 2028 г. „Менди показа, че всеки път, когато е на терена, за Реал е по-лесно да печели. А това означава много“, заяви и Алваро Арбелоа. Последната тежка травма, заради която защитникът отново се подложи на операция, обаче продължава да отлага завръщането му.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages