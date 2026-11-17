Райс става един от най-високоплатените играчи не само в Арсенал, но и в Премиър лийг

Важността на Деклан Райс за Арсенал ще намери съвсем прагматично и безспорно измерение, тъй като клубното ръководство ще го направи един от най-високоплатените играчи в Премиър лийг. Още снощи излезе информацията, че халфът на Англия се е споразумял за нов петгодишен договор. Днес “Дейли Майл” разкрива, че Райс ще се изравни по заплата с най-скъпоплатената звезда на Арсенал. Това е Букайо Сака. Изданието твърди, че крилото получава по над 350 000 паунда седмично.

Тези възнаграждения са и едни от най-високите в цялата Висша лига. Като изключим Ерлинг Холанд, който получава умопомрачителните 525 000 паунда седмично, след като подписа близо десетгодишен договор с Манчестър Сити, следващите най-високи заплати в лигата са именно от порядъка на 350 000 паунда. Такива получават Енцо Фернандес и капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк. Малко по-назад остават Бруно Фернандеш и Доминик Собослай, за които се твърди, че прибират по около 320 000 паунда.

Когато се споменават тези суми, трябва да се има предвид, че различните източници се разминават в конкретните данни. Според “Футбол Лондон” заплатите на Сака и Райс са около 300 000 паунда седмично, което е с 50 000 по-малко от сумата, спомената от “Дейли Мейл”.

Арсенал и Деклан Райс се разбраха за нов договор

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