Частен самолет ще прибере Почетино в Манчестър веднага след последния му мач начело на САЩ

Манчестър Юнайтед е наел частен самолет, с който Маурисио Почетино ще пътува директно за Англия веднага след последния си мач начело на националния отбор на САЩ. Аржентинецът ще води американците срещу Хаити в Синсинати в двубой от Лигата на нациите на КОНКАКАФ, който започва в полунощ българско време срещу сряда, след което ще отпътува за Манчестър. Очаква се той да пристигне в сряда сутринта и да започне незабавно работа в новия си клуб.

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„Червените дяволи“ са организирали директния полет, за да може 54-годишният специалист да си почине по време на пътуването и да се присъедини възможно най-бързо към новия си отбор. Трима от неговите помощници – Хесус Перес, треньорът на вратарите Тони Хименес и синът му Себастиано Почетино, вече са пристигнали в Манчестър, за да подготвят началото на работата на новия щаб. Почетино ще има само няколко дни, за да се запознае с футболистите и да подготви отбора за първото си голямо изпитание – гостуването на Ливърпул на „Анфийлд“ в неделя. Аржентинецът ще даде първата си пресконференция като мениджър на Юнайтед в петък.

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Снимки: Gettyimages