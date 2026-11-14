Вратарят, който предизвика трагедията срещу Тенерифе получи своето наказание! Ето какво ще трябва да изтърпи

Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация наложи наказание от 12 срещи на вратаря на ФК Андора Хесус Овоно заради изгонването му в двубоя срещу Тенерифе на 2 ноември. Стражът получи директен червен картон в заключителните минути на срещата след опасно влизане с високо вдигнат крак при единоборство за топката с нападателя Хесус де Мигел. В официалното решение се подчертава, че дванадесет мача е максималната възможна санкция, предвидена в Дисциплинарния кодекс за описаните в съдийския доклад събития.
Главният рефер Мануел Анхел Перес Ернандес е вписал в протокола, че Овоно е използвал прекомерна сила при игровата ситуация. Де Мигел получи медицинска помощ на терена и бе изнесен на носилка, а на следващия ден футболистът на Тенерифе почина вследствие на получените травми.
Мотивите на Дисциплинарната комисия
Като независим орган в структурата на испанската федерация, комисията постанови максималното наказание за Хесус Ласаро Ферер Овоно от ФК Андора. В становището се пояснява, че съдийският протокол е единственият официален документ по преписката и санкцията се базира изцяло на изложените в него факти. Арбитърът е описал проява на насилие, извършена с прекомерна сила и високо вдигнат крак в момент на борба за топката, което квалифицира нарушението по член 102 от кодекса.
Последствията от инцидента, които са публично известни и отбелязани в доклада, са взети предвид като отегчаващи обстоятелства за прилагане на най-тежката предвидена санкция. Органът подчертава, че няма нормативно право да надвишава определения от правилника таван. Решението подлежи на обжалване пред Апелативната комисия в 10-дневен работен срок.
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Окончателен резултат и завръщане към тренировъчния процес
Дисциплинарният орган бе отложил произнасянето си при обявяването на останалите наказания от 12-ия кръг на ЛаЛига Хипермоушън. В крайна сметка спортно-техническият съдия утвърди за окончателен резултата 2:2, при който срещата бе прекратена.
Междувременно съставът на ФК Андора поднови тренировки в понеделник следобед - седмица след трагичната кончина на Хесус де Мигел. Преди това отборът проведе доброволно занимание, по време на което играчите и треньорският щаб почетоха паметта на нападателя с едноминутно мълчание.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google