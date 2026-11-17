Флик иска да доведе Гвардиол в Барселона

Бомба от Испания – хърватският национал и звезда на Манчестър Сити Йошко Гвардиол е на самия връх в списъка с желания на Барселона! Според испанското издание „Ел Насионал“ ръководството на каталунския гранд вижда в него идеалния партньор в защита за суперталанта Пау Кубарси.

На пътя към осъществяването на този мегатрансфер обаче стоят астрономическа трансферна сума и жестока конкуренция от страна на европейските грандове. Ръководството на Барселона следи отблизо изявите на хърватския защитник от доста време, а позициите му сред потенциалните попълнения се затвърдиха още повече през последните месеци. На „Камп Ноу“ ценят изключително факта, че едва на 24 години той вече притежава огромен опит на най-високо ниво, след като се адаптира безпроблемно към изискванията както в германската Бундеслига, така и в английската Висша лига.

Огромно предимство на Гвардиол е неговата поливалентност – той може еднакво успешно да действа както като централен защитник, така и на позицията на ляв бек. Старши треньорът Ханзи Флик цени високо футболисти с такъв профил, а способността на хърватина активно да гради атаките и да изнася топката от задни позиции е основната причина Барселона да го разглежда като стратегическо попълнение, способно да реши редица тактически въпроси в дефанзивния вал. „Ел Насионал“ съобщава, че Барселона следи с голямо внимание и събитията около евентуалните тежки санкции за Манчестър Сити заради финансови нарушения. В Англия все по-усилено се говори за драстични наказания и дори за изваждане на „гражданите“ в по-долна дивизия. Макар че развръзката по този казус тепърва предстои, подобни обстоятелства биха могли да форсират напускането на най-големите звезди от „Етихад“, включително и на Гвардиол.

Финансовата страна на евентуална сделка обаче остава огромно изпитание за каталунците. През лятото на 2023 година Манчестър Сити плати на Лайпциг впечатляващите 90 милиона евро за правата на хърватина, превръщайки го в един от най-скъпите защитници в историята на футбола. Английският клуб няма никакво намерение да води преговори през зимния прозорец, така че Барселона при всички случаи ще трябва да изчака до лятото. Допълнителна трудност създава и сериозната конкуренция на пазара. Позовавайки се на британския вестник „Мирър“, испанските издания пишат, че интерес към Гвардиол проявяват още Пари Сен Жермен, Ливърпул, Байерн, Челси, както и саудитският Ал Насър, което предвещава ожесточена надпревара за подписа му.

Колко ключова роля има Гвардиол в състава на „Етихад“ личи и от показателите му през настоящата кампания под ръководството на Енцо Мареска. В десетте си срещи във Висшата лига до момента той записа над 700 минути на терена, като се отчете с един гол и три асистенции. Хърватинът се разписа при успеха с 2:1 над Борнемут, а головите пасове бяха реализирани в мачовете срещу Кристъл Палас, Съндърланд и Ливърпул. Наред с това той беше твърд титуляр и в Шампионската лига в срещите с Пари Сен Жермен и атинския АЕК, действайки най-често отляво на отбраната – показател, че Манчестър Сити едва ли ще се раздели лесно с един от най-важните си играчи.

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Снимки: Gettyimages