Рекордьорът Ромелу Лукаку приключи с националния отбор на Белгия

33-годишният Ромелу Лукаку слага край на кариерата си в националния тим на Белгия. Той се оттегля с впечатляваща статистика от 94 попадения в 135 изиграни срещи с фланелката на родината си, което е голов рекорд за “червените дяволи”.

“В продължение на 16 години давах всичко от себе си за националния отбор“, написа нападателят в Инстаграм.

В момента той играе за Фенербахче.

Новината от Биг Ром идва само ден след категоричния успех на Белгия с 4:1 над Италия, благодарение на който тимът си осигури класиране за четвъртфиналите в Лигата на нациите. Макар да бе напълно възстановен от травма в областта на бедрото, опитният таран изгледа целия двубой от резервната скамейка.

Дебютът на Лукаку за Белгия е на 3 март 2010 година в контрола срещу Хърватия (0:1). Два месеца по-късно той е титуляр и в проверка срещу България, спечелена с 2:1 в Брюксел. Тогава тимът на Станимир Стоилов водеше с 1:0 до 89-ата минута.

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