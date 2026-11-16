Как Юнайтед стигна до назначаването на Почетино: ролята на Глейзър, високата цена за Хюрцелер и тайният списък с кандидати

Назначаването на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед е събитие, подготвяно почти десетилетие. Пътят към заемането на поста на Майкъл Карик обаче бе разчистен едва в последните две седмици – непосредствено преди шампионатния сблъсък срещу Челси на 31 октомври.

Именно тогава ръководството на „червените дяволи“ научава за клаузата за откупуване на стойност 10 милиона долара (около 7,6 милиона паунда) в договора на аржентинеца с националния отбор на САЩ. От този момент 54-годишният специалист се превръща в абсолютен приоритет за шефовете на „Олд Трафорд“.

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Според информация на изданието „Ди Атлетик“, базирана на разговори с множество анонимни източници, процесът по избора на нов мениджър е разкрил редица ключови подробности от кухнята на клуба.

След като стават ясни финансовите параметри около Почетино, той бързо изпреварва всички останали конкуренти. Въпреки че в миналото аржентинецът на два пъти се разминава с мечтания пост след интервюта при различни клубни ръководства, в настоящата ситуация той отговаря на всички критерии: солиден опит във Висшата лига и Шампионската лига, доказан усет към налагането на млади таланти, изграждане на отборна култура и преди всичко – силно лично желание да поеме отбора.

Преди да финализират избора си, директорите на Юнайтед правят опит да привлекат Унай Емери, чиято работа в Астън Вила впечатлява дори сър Алекс Фъргюсън. Чрез посредници и агента Жорже Мендеш клубът опипва почвата, но испанецът се радва на пълен контрол в Бирмингам, какъвто трудно би получил другаде. Запитването от Манчестър само ускорява преговорите му за нов договор с Вила. На 4 ноември клубът от Бирмингам публикува кадър в социалната мрежа X, показващ Емери редом до председателя и съсобственик Насеф Савирис, обявявайки положителен напредък за дългосрочен ангажимент отвъд 2029 година.

Емери фаворит за заместник на Карик в Ман Юнайтед

За разлика от Емери, Почетино никога не е крил амбицията си да води Манчестър Юнайтед. Още през 1999 г., като играч на Еспаньол, той присъства на „Камп Ноу“, за да наблюдава легендарния обрат на Юнайтед срещу Байерн Мюнхен, а респектът му към наследството на Фъргюсън е широко известен. По време на Мондиала, точно преди мача на САЩ срещу Босна и Херцеговина, аржентинецът се обръща към верния си асистент Хесус Перес в хотел „Риц-Карлтън“ в Лагуна Нигел край Лос Анджелис с думите: „Един ден мечтата се сбъдва. Отиваш в Манчестър Юнайтед“.

Сделката ще струва на клуба общо над 12 милиона долара (около 9 милиона паунда), тъй като Юнайтед компенсира и целия щаб на аржентинеца. В него влизат асистентът Мигел Д'Агостино, треньорът на вратарите Антонио Хименес, специалистът по кондиционна подготовка Силвия Туя Виняс и спортният учен Себастиано Почетино – 31-годишният син на мениджъра.

Финансовият аспект първоначално е бил повод за размисъл сред шефовете, но след поражението с 0:2 от Челси и последвалото драматично равенство 4:4 срещу Астън Вила, свлякло тима до зоната на изпадащите, бързите действия стават неизбежни.

Любопитен детайл е, че Почетино можеше да пристигне на „Олд Трафорд“ напълно безплатно след края на Световното първенство и отпадането от Белгия на 6 юли, когато първоначалният му контракт със САЩ бе изтекъл. На 3 август обаче той парафира ново споразумение до 2030 година, включващо именно клаузата, която Манчестър Юнайтед в крайна сметка активира.

Началото за Почетино е трудно, но традицията дава известни надежди за дербито с Ливърпул

Ръководството на Манчестър Юнайтед първоначално смяташе, че привличането на треньори от националните отбори след Световното първенство, включително Юлиан Нагелсман, е непрактичен ход. Вместо това бе гласувано доверие на Майкъл Карик, който си спечели постоянен пост, след като пое отбора като временен наставник през януари и успя да осигури класиране за Шампионската лига през миналия сезон.

Това решение обаче бележи поредния финансово тежък период за „червените дяволи“, идващ след скъпоструващите раздели с Ерик тен Хаг, Рубен Аморим и спортния директор Дан Ашуърт. Общата сума, изразходвана за назначения и компенсации при уволнения на ключови фигури от 2024 година насам, надхвърля 40 милиона паунда.

Още при встъпването си в клуба като съсобственик в началото на 2024 година Джим Ратклиф обобщи проблемите в управлението:

„Ако погледнете единадесетте години след оттеглянето на Дейвид Гил и сър Алекс, през клуба преминаха редица треньори — някои от които бяха наистина отлични специалисти. Никой от тях обаче не постигна устойчив успех и не се задържа задълго. Не може да обвиняваме единствено треньорите. Единственият логичен извод е, че средата, в която са работили, просто не е функционирала правилно.“

Цената на следващия мениджърски избор на Юнайтед обаче можеше да бъде значително по-висока. Според запознати източници представители на клуба са осъществили контакт на високо ниво с Брайтън, чието изкачване до второто място в Премиър лийг се превърна в една от големите сензации. Целта на запитването е била възможността за наемане на Фабиан Хюрцелер.

Собственикът на „чайките“ Тони Блум е поставил цена от 15 милиона паунда за освобождаването на 33-годишния германски специалист, роден в САЩ. Самият Хюрцелер предпочита да довърши кампанията начело на Брайтън, а допълнителни информации сочат, че евентуална сделка би изисквала дори още по-сериозна компенсация.

Макар Почетино да изглеждаше като водещ фаворит, на заседание на изпълнителния комитет на 5 ноември са били обсъдени кандидатурите на Почетино, Емери и Хюрцелер. В разговорите се е появило и четвърто име — Сеск Фабрегас.

Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос

Бившият капитан на Арсенал, който в момента води италианския Комо, записа категорична победа с 4:1 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига през октомври, което ускори края на престоя на Карик. Омар Берада следи отблизо работата на 39-годишния испанец още от момента, в който той класира Комо в турнира на богатите, но до официални преговори така и не се стигна.

В крайна сметка от четирите основни варианта — двама доказани ветерани и двама млади специалисти с голям потенциал — ръководството на Юнайтед реши, че моментната ситуация изисква мениджър с богат опит и солидна визитка.

Преди да се стигне до този списък, проучването на пазара започна веднага след тежкото домакинско поражение с 0:3 от Борнемут на 25 октомври. Въпреки че още на следващия ден са били пресметнати финансовите параметри около евентуална смяна на Карик, шефовете на клуба решиха да дадат шанс на 45-годишния наставник в следващите три срещи — срещу Челси, Рома и Астън Вила.

Паралелно с това бяха проведени сондажи и за Дидие Дешан, който напусна националния тим на Франция след Световното първенство след 14 години на поста. Разговорите обаче не се развиха успешно, тъй като на „Олд Трафорд“ останаха със справедливото усещане, че специалистът използва интереса, за да подобри позицията си за договор в Саудитска Арабия. По информация на френския вестник „Екип“, изпълнителният директор на Ал Ахли Фабрис Боке е предложил на 58-годишния Дешан тригодишен контракт със заплата от около 10 милиона евро на сезон.

В полезрението попадна и Антонио Конте — най-авторитетният свободен мениджър в момента. Ратклиф прояви интерес към 57-годишния италианец, спечелил шест шампионски титли във Висшата лига и Серия А с четири различни отбора, но част от ръководството изрази резерви дали стилът му е подходящ. Конте, който напусна Наполи в края на миналия сезон, би приел предизвикателството, но изисква пълна власт и строг контрол над съблекалнята. Въпреки че негови представители са се свързали с клуба, Манчестър Юнайтед не предприе конкретни стъпки за преговори.

Друга обсъждана опция бе Еди Хау. Футболният директор Джейсън Уилкокс е проучил възможността за привличането на 48-годишния англичанин, напуснал Нюкасл в края на юли след отлични периоди там и в Борнемут, но кандидатурата му бързо отпадна от финалния подбор.

Директорът по скаутинга Кристофър Вивел от своя страна е харесал качествата на 39-годишния Нагелсман, който е без отбор след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Назначаването на треньор без никакъв предишен опит във Висшата лига в настоящата деликатна криза обаче бе счетено за твърде голям риск за Манчестър Юнайтед.

Макар името на 44-годишния наставник на Щутгарт Себастиан Хьонес, който няма опит в английския футбол, за кратко да се появи като вариант, в крайна сметка всички пътища на „Олд Трафорд“ отведоха към Маурисио Почетино. Според източници около клуба братята Джоел и Аврам Глейзър, чиято фамилия запазва мажоритарния контрол в Манчестър Юнайтед, са изиграли решаваща роля за неговия избор, демонстрирайки по-голямо влияние, отколкото в периода след пристигането на сър Джим Ратклиф през февруари 2024 година.

Запознати с методите на семейство Глейзър твърдят, че поставянето на ултиматуми не е в техния стил, но те следят изкъсо събитията в клуба и деликатно налагат мнението си, когато преценят за необходимо. Като любопитна връзка между американските собственици и аржентинския специалист изплува името на милиардера Кен Грифин. Основателят на фонда „Цитадел“, подпомогнал покупката на Юнайтед през 2005 година с финансиране на стойност около 220 милиона паунда, направи дарение за Американската футболна федерация тъкмо при назначението на Почетино през септември 2024 година. От клуба обаче са категорични, че в това няма скрит замисъл и че привличането на треньора е продиктувано изцяло от преценката на спортно-техническото ръководство, след като е станала ясна клаузата му за напускане.

Сър Джим Ратклиф също е дал пълното си съгласие за сделката. На среща на изпълнителния съвет, състояла се три дни преди двубоя с Астън Вила с участието на водещите директори, е било взето единодушно решение да се заложи на бившия наставник на Тотнъм, Пари Сен Жермен и Челси при раздяла с Майкъл Карик. От „Олд Трафорд“ категорично опровергават слуховете за различия между борда и собствениците и настояват, че Почетино е бил единственият кандидат, с когото са водени преки разговори. След допълнителни съгласувания на форум на бизнес империята „ИНЕОС“ в Монако, изпълнителният директор Омар Берада официално уведоми футболната федерация на САЩ за активирането на освобождаващата клауза на стойност 10 милиона долара.

Линкер: Ще съм изненадан, ако Почетино е в Ман Юнайтед след 18 месеца

В клуба очакват новият наставник да получи много по-сериозни правомощия, отколкото предполага официалната длъжност на старши треньор, превръщайки се в класически мениджър с решаваща дума по отношение на трансферната политика. Опитът му в Тотнъм и успешното партньорство с Даниел Леви в рамките на пет години показват, че той умее да работи в екип, но въпреки това държи да има пълен контрол върху входящата и изходящата селекция.

Завръщането на Почетино в Англия ще стане факт веднага след втория мач на националния отбор на САЩ от международната пауза – срещу Хаити в Синсинати, щата Охайо. Дебютът му начело на „червените дяволи“ ще бъде истинско бойно кръщение – гостуване на големия съперник Ливърпул в неделя, като той ще разполага с едва три тренировъчни занимания, за да се запознае със състава, поверен му след престоя на Карик.

Това назначение слага точка на сага, продължила почти цяло десетилетие. Още през 2016 година аржентинецът бе сред фаворитите за поста на Луис ван Гаал, но тогава Аврам Глейзър настоя за треньор с доказан опит в печеленето на трофеи и бе предпочетен Жозе Моуриньо. През 2022 година, докато водеше ПСЖ, Почетино отново стигна до финалния етап, но бе предпочетен Ерик тен Хаг заради детайлната му тактическа програма, докато аржентинецът разчиташе повече на изграждането на клубна култура и сплотен колектив. Тогава в комисията участваха Джоел Глейзър, футболният директор Джон Мърто и изпълнителният директор Ричард Арнолд под ръководството на спортния специалист Майк Форд от Ню Йорк, а техническият директор Дарън Флетчър даде своето мнение. Днес Флетчър води формацията до 18 години и се очаква Почетино да разчита активно на талантите от клубната академия.

През 2024 година Почетино проведе нови разговори с Юнайтед в началото на ерата на Берада и Джейсън Уилкокс, но тогава двете страни решиха, че моментът за сътрудничество не е настъпил. След изтощителните престои в ПСЖ и Челси треньорът бе на ръба на прегарянето, а клубът разгледа кандидатурите на Томас Тухел и Роберто Де Дзерби, преди да остави Тен Хаг на поста за още шест месеца. Престоят зад Океана обаче върна свежестта и амбицията на специалиста, който сам призна преди убедителната победа с 6:0 над Хаити в събота, че работата със селекцията на САЩ е възвърнала пълната му мотивация за най-високото футболно ниво.

Адвокатът Мариано Агилар, който водеше преговорите от името на Маурисио Почетино, своевременно уведоми ръководството на Манчестър Юнайтед за наличието на откупна клауза в новия му договор с националния отбор на САЩ. В миналото аржентинският специалист често сам договаряше личните си условия, но очевидно си бе извлякъл поука от контракта с Тотнъм през 2018 година, в който липсваше подобна опция за предварително прекратяване.

Този път Почетино се погрижи да има ясен изходен план, след като изведе американците на Световното първенство, проведено предимно на родна земя. Макар и през сълзи при сбогуването си, наставникът подчерта, че клаузата е имала за цел да защити и интересите на самата федерация.

По думите на специалиста разговорите с Юнайтед са започнали да се оформят още в неделя следобед — непосредствено след драматичното равенство 4:4 срещу Астън Вила на „Олд Трафорд“ по-рано същия ден.

В понеделник обстановката в Националния тренировъчен център на американската федерация в Атланта, Джорджия, изглеждаше обичайна за повечето присъстващи. Именно тогава обаче представителите на Почетино за първи път се свързаха с ръководните фактори в централата, съобщавайки за осъществения контакт с английския гранд от предходната нощ.

Първоначално във футболната федерация на САЩ таяха надежди, че ще успеят да убедят аржентинеца да остане. Причините за оптимизма бяха неговата дълбока ангажираност с дългосрочните планове, възможността за работа в модерната нова база и позитивната инерция, натрупана след Мондиала.

Освен това Почетино и съпругата му се наслаждаваха на спокойния начин на живот в Съединените щати, който им осигуряваше повече време с близките след скорошното раждане на внуци. Изключително емоционалната пресконференция на треньора в петък сутринта показа колко трудно е било за него това решение. Свидетелство за професионализма му бе и желанието да изведе отбора в двата четвъртфинални сблъсъка от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, преди да потегли за Манчестър.

Агентите на специалиста бяха категорични пред Юнайтед, че пълният размер на компенсацията трябва да бъде изплатен. По този начин американската централа си гарантира сериозна финансова възвръщаемост от договора, парафиран само преди три месеца.

Въпреки това дори най-високопоставените фигури в американския футбол бяха наясно, че интерес от „Олд Трафорд“ неизбежно ще наклони везните. Почетино винаги е бил открит с шефовете, че съществува тесен кръг от европейски грандове, които остават негова мечта, а Манчестър Юнайтед неизменно е бил сред тях. От вторник следобед нататък оставаше единствено да се изчистят финансовите параметри и формалностите, макар официалното запитване от английския клуб до федерацията да пристигна ден по-късно.

Окончателното споразумение бе постигнато в четвъртък, когато Почетино съобщи новината и на своите футболисти. Той сподели, че всичко е минало при пълна прозрачност и е получил пълна подкрепа от играчите в съблекалнята.

Наставникът обаче предпочете да не навлиза в детайли за новото си предизвикателство:

„Следващата седмица ще имаме достатъчно време, за да говорим за работата в Манчестър Юнайтед.“

Докато Майкъл Карик изживяваше напрегнати дни на несигурност във вторник и сряда, телевизорите на клубната база предаваха емисиите на „Скай Спортс Нюз“, които отразяваха наближаващото назначение на Почетино.

Няма съмнение, че през следващата седмица медийното внимание към „Олд Трафорд“ ще бъде още по-голямо за официалния старт на неговата ера начело на отбора. Най-накрая.

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