Само една крачка дели сделката между Почетино и Юнайтед

Маурисио Почетино ще стане новият мениджър на Манчестър Юнайтед, твърди реномираният спортен журналист Дейвид Орнстейн. По информация на журналиста аржентинецът ще подпише контракт за две години и половина, който ще го обвърже с клуба до лятото на 2029 година.

🚨 Mauricio Pochettino to become Manchester United boss on 2.5yr contract. Deal until summer 2029 + 54yo expected to lead #USMNT over int’l break & then arrive at #MUFC in time for Liverpool. Announcement as soon as Friday. W/ @AdamCrafton_ @TheAthleticFC https://t.co/7BwWN81Epk — David Ornstein (@David_Ornstein) November 12, 2026

Според Орнстейн 54-годишният специалист се очаква да води националния отбор на САЩ до края на настоящата пауза за националните отбори, след което да пристигне в Манчестър навреме за мача с Ливърпул. Обявяването може да стане още в петък, допълва журналистът, който работи по информацията заедно с колегата си Адам Крафтън.

Назначението идва, след като Манчестър Юнайтед вчера обяви раздялата си с Майкъл Карик, като Почетино бе един от фаворите за негов заместник.

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Карик беше освободен след една победа в десет мача в Премиър лийг, с тима на 18-о място, а клаузата за освобождаване на Почетино се оценява на 10 милиона долара. Мачът с Ливърпул е на „Анфийлд“ на 22 ноември. Почетино подписа удължаване със САЩ до Световното първенство през 2030 година само преди три месеца, а Юнайтед ще бъде четвъртият му клуб в Англия след Саутхамптън, Тотнъм и Челси.

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