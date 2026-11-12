Карик издържа най-малко измежду постоянните мениджъри на Ман Юнайтед след ерата „Фъргюсън“

Майкъл Карик издържа само 174 дни като постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед преди днешното си уволнение. Това го прави най-кратко задържалия се наставник с постоянен договор на „Олд Трафорд“ от оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън през 2013 година насам.

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Както е известно, Карик беше избран за временен мениджър на „червените дяволи“ на 13 януари, а предвид добрите резултати на тима в първите му 16 мача, на 22 май той получи и постоянен договор. Оттогава насам обаче резултатите на Юнайтед под негово ръководство се влошиха и така се стигна до освобождаването на Карик, който издържа по-малко от шест пълни месеца след подписването на неговия дългосрочен контракт. Така той подобри антирекорда на Дейвид Мойс измежду седмината постоянни мениджъри на тима през последните 13 години. Престоят на шотландеца при манчестърци продължи 10 месеца между юли 2013 г. и април 2014 г., след като именно той наследи Фъргюсън. Предшественикът на Карик – Рубен Аморим, пък се задържа 14 месеца, докато Луис Ван Гаал беше мениджър на отбора 22 месеца. Само трима са прекарали на поста повече от две години – Ерик тен Хаг (29 месеца), Жозе Моуриньо (31 месеца) и рекордьорът Оле Гунар Солскяер с неговите 32 месеца, без да се броят трите месеца, в които беше временен мениджър.

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Снимки: Gettyimages