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Бруно Фернандеш отказа предложението за нов договор от Ман Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 09:29
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Бруно Фернандеш отказа предложението за нов договор от Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш е отхвърлил и втората оферта на Манчестър Юнайтед за нов договор, , съобщава авторитетното издание „Атлетик“. Капитанът на „червените дяволи“ все още не е постигнал съгласие с клуба за продължаване на отношенията им, а настоящият му контракт изтича през юни 2027 г. От ръководството на Юнайтед искат да задържат португалския национал, но преговорите продължават без постигнат пробив.

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Първото предложение е било отправено през лятото, но Фернандеш не го е приел. Наскоро клубът е представил подобрени условия, които също не са удовлетворили 32-годишния полузащитник. Основните разминавания са свързани с продължителността на договора и размера на заплатата. Юнайтед разполага с опция да удължи едностранно настоящия му контракт с още една година, но засега не я е активирал. Ако това не се случи, от януари Фернандеш ще може да води преговори с чуждестранни клубове за евентуален трансфер като свободен агент през лятото.

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Клубът има сериозни основания да иска да запази капитана си, който направи впечатляващ сезон през 2025/26 г. и беше избран за Футболист на годината от Асоциацията на футболните журналисти и за Играч на годината в Премиър лийг от ПФА. Португалецът записа рекордните 21 асистенции в първенството и помогна на Юнайтед да завърши на трето място и да се класира за Шампионската лига. През настоящата кампания обаче представянето на отбора е далеч по-слабо, а бъдещето на Фернандеш се превръща в още един важен въпрос пред очаквания нов мениджър на тима Маурисио Почетино. Капитанът на тима се замеси и в един от скандалите в последните седмици, когато след поражението от Комо в Шампионската лига разкритикува довчерашния мениджър на тима Майкъл Карик, довело впоследствие до изваждането му от тима за един мач. Не е ясно дали това също би могло да окаже влияние върху преговорите за нов контракт между двете страни.

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Снимки: Gettyimages

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