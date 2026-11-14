Манчестър Юнайтед привлече млад талант на Рединг

В Манчестър Юнайтед може и да загубиха своя суперталант Джей Джей Геибриъл, но същевременно успяха да се сдобият друг обещават млад футболист. Според The Athetic клубът е привлякъл 16-годишния нападател на Рединг Тайлър Аджей.

Тийнейджърът може да играе на всички позиции на атаката, но целта е той да бъде използван като централен нападател в състава на клуба до 18 години, който е ръководен от Дарън Флетчър. През миналия сезон Аджей записа 16 мача за Рединг именно в тази възрастова категория, като в тях отбеляза пет гола. Също така той има шест двубоя и една асистенция за юношеския национален отбор на Англия до 15 години.

Manchester United have reportedly signed 16 year-old forward Tyler Adjei from Reading.🤯🔴 Adjei is a former England U15 international and was very highly regarded at Reading.🌟 The young forward is expected to initially join up with United’s U18 age group.✅ What a move for him.👏✨ — The Talent Hunter 🎯 (@TalentHunter) November 13, 2026

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Снимки: AI