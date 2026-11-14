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Манчестър Юнайтед привлече млад талант на Рединг

  • 14 ное 2026 | 12:42
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В Манчестър Юнайтед може и да загубиха своя суперталант Джей Джей Геибриъл, но същевременно успяха да се сдобият друг обещават млад футболист. Според The Athetic клубът е привлякъл 16-годишния нападател на Рединг Тайлър Аджей.

Тийнейджърът може да играе на всички позиции на атаката, но целта е той да бъде използван като централен нападател в състава на клуба до 18 години, който е ръководен от Дарън Флетчър. През миналия сезон Аджей записа 16 мача за Рединг именно в тази възрастова категория, като в тях отбеляза пет гола. Също така той има шест двубоя и една асистенция за юношеския национален отбор на Англия до 15 години.

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Снимки: AI

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