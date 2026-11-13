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Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
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Маурисио Почетино официално е новият старши треньор на Манчестър Юнайтед. Клубът обяви, че е постигнал споразумение с аржентинския специалист, който ще поеме „червените дяволи“ от 18 ноември. Контрактът на бившия треньор на Тотнъм и Челси е за две години и половина до лятото на 2029 година. Той наследява Майкъл Карик, който беше освободен от поста в четвъртък след най-слабия старт на отбора в първенството от 40 години насам.

„Манчестър Юнайтед постигна споразумение с Американската футболна федерация Маурисио Почетино и неговият щаб да бъдат освободени след приключването на ангажиментите им с националния отбор на САЩ“, се казва в официалното съобщение на клуба. Така аржентинецът ще може да изпълни задълженията си начело на американците в предстоящите мачове срещу Хаити, преди да започне работата си на „Олд Трафорд“.

"Почетино е известен със своя интензивен и атакуващ стил на игра, умението си да изгражда сплотени отбори и да развива млади футболисти. В кариерата си той е водил Еспаньол, Саутхамптън, Тотнъм, Пари Сен Жермен и Челси, като с лондончани достигна до финала на Шампионската лига през 2019 г., а във Франция спечели титлата и Купата на страната", се казва още в съобщението на клуба.

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Пред аржентинеца стои сериозно предизвикателство, тъй като Юнайтед се намира в зоната на изпадащите след изключително слабия старт на сезона. Очаква се първата тренировка на Почетино с новия му отбор да бъде на 19 ноември, а дебютът му ще бъде особено тежък – гостуване на Ливърпул на „Анфийлд“ на 22 ноември.

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Снимки: Imago

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