Почетино се прости с националния отбор: Да представлявам САЩ бе огромна чест

Маурисио Почетино ще напусне поста селекционер на националния отбор на САЩ, за да поеме Манчестър Юнайтед. потвърдиха и от американската футболна федерация. От там допълниха, че той ще остане начело на тима за предстоящите два четвъртфинални мача от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити. Така Почетино ще изпълни ангажиментите си към американския национален отбор, преди да започне работа на „Олд Трафорд“. Двете федерации са постигнали споразумение за освобождаването му от договора, който беше подновен през август и трябваше да го задържи начело на САЩ до 2030 година.

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

„Възможността да представям емблемата на САЩ беше огромна чест в моята кариера. Изключително благодарни сме на футболистите за тяхната отдаденост, на феновете за доверието им и на федерацията за постоянната подкрепа към нашия щаб и за възможностите, които ни предостави да окажем влияние върху футболната култура в тази велика страна.

Искаме да благодарим на Синди Парлоу Коун, Джей Ти Батсън и Дан Хелфрич за партньорството и невероятните професионални отношения през цялото време, в което бяхме тук.

В националния отбор на САЩ има огромен талант – от юношеските формации до представителния тим. Това е една от причините да вярваме толкова силно в бъдещето на американския футбол. Винаги ще имате специално място в сърцата ни и ще продължим да подкрепяме отборите всеки път, когато излязат на терена“, заяви Маурисио Почетино.

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Снимки: Gettyimages