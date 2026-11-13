Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос

Назначаването на Маурисио Почетино за нов мениджър на Манчестър Юнайтед създава усещането, че мажоритарните собственици от семейство Глейзър отново са поели властта в клуба, твърдят различни източници на Острова. От седмици местната преса на моменти завоалирано, а в други напълно директно съобщава, че американците са силно недоволни от управлението на клуба от “ИНЕОС” и сър Джим Ратклиф и явно тази ситуация взима става все по-осезаема.

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Британският милиардер пристигна на “Олд Трафорд” на 24 декември 2023 година, закупувайки 25% от акциите, но също така поемайки спортно-техническата власт в клуба. Малко по-късно Ратклиф назначи Омар Берада и Джейсън Уилкокс, двама бивши служители на Манчестър Сити, начело на клуба. Управлението на двамата обаче сякаш от ден на ден се влошаваше, а ръководните им решения вървяха от лоши към ужасни. Именно те тримата решиха да оставят първоначално Ерик тен Хаг, само за да бъде уволнен само няколко месеца по-късно. Същото се повтори и с Рубен Аморим, и с Майкъл Карик, което в крайна сметка означава, че “червените дяволи” остават без треньор в средата на сезона в три последователни кампании. Това определено не може да се смята за добро управление на клуб, а липсата на дългосрочна и устойчива визия е повече от очевидно. Към това може да се посочат и очевидните провали на трансферния пазар, където повечето качествени футболисти предпочитаха да подпишат с останалите грандове в Премиър лийг, а 20-кратните шампиони не успяха да привлекат нито една от основните си трансферни цели.

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Именно всичко това сякаш сериозно е натежало дори в разбиранията на силно критикуваните семейство Глейзър, които са решили отново да са активна страна в управлението на клуба. Именно американците са били и движещата сила зад назначаването на Маурисио Почетино. Омар Берада и най-вече Джейсън Уилкокс са предпочитали бившия треньор на Нюкасъл Еди Хау, но милиардерите зад Океана са се застъпили силно за аржентинеца. Именно те са свършили и по-голямата част от работата по назначаването му. Още при назначаването на Почетино начело на САЩ през 2024 година по-голямата част от заплатата му е била поета от американския милиардер Кен Грифин, а същото се е случило и с удължаването на договора му през август. Именно с Грифин са били проведени и основните преговори от страна на семейство Глейзър, които са използвали личните си връзки. Грифин и Глейзър се познават отдавна, а именно той е един от тези, които помагат за финансирането на придобиването на Манчестър Юнайтед още през 2005 година. В настоящия момент Грифин отново е откликнал положително, а в крайна сметка освобождаването на Почетино е било уредено доста по-безболезнено.

🚨 NEW: The Glazers' connection to US billionaire hedge fund owner Ken Griffin appears to be a major factor here. Griffin funded Pochettino's US Soccer salary in 2024 and his contract extension in August, and he also helped finance the Glazers' 2005 takeover of Manchester United. Because of this backing, the club's chain of command is now completely disrupted. Unlike previous managers Erik ten Hag, Ruben Amorim, and Michael Carrick, Pochettino will not answer to executives Omar Berrada and Jason Wilcox. Instead, he bypasses Sir Jim Ratcliffe’s football leadership structure entirely to become the most powerful person at Old Trafford. If Berrada and Wilcox remain at the club, their futures will now depend on Pochettino's success, making this their final chance. [@ianherbs] — UtdXclusive (@UtdXclusive) November 12, 2026

Няколко медии в Англия отиват по-далеч, твърдейки, че йерархията в Манчестър Юнайтед в настоящото си състояние е напълно нарушена след последните действия на съсобствениците. На теория “ИНЕОС” продължават да държат управлението, а Омар Берада и Джейсън Уилкокс ще запазят работата си, но те сякаш не са в контрол нито на клуба, нито на новия мениджър. Според различни източници Почетино до голяма степен ще се отчита директно на Глейзър и ще поддържа комуникация с тях, което го превръща в на практика най-силната фигура на "Олд Трафорд". В същото време и двамата шефове, които би трябвало да управляват клуба на ежедневна база, получават последен шанс, тъй като при нов провал със сигурност ще загубят работата си. Това до голяма степен описва огромния хаос, който цари в Манчестър Юнайтед и сякаш всеки нов ход на всеки от собствениците не помага, а само задълбочава кризата в клуба. "Червените дяволи" в момента се намират в зоната на изпадащите, борейки се за оцеляване, а собствените му фенове вече не са сигурни дали евентуално изпадане не би било положително в дългосрочен план, тъй като може да създаде условия за раздяла със собствениците, създали цялата тази бъркотия.

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Снимки: Gettyimages