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Емери фаворит за заместник на Карик в Ман Юнайтед

  • 2 ное 2026 | 15:16
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Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е фаворит за нов мениджър на Манчестър Юнайтед, твърдят източници на “Скай Спортс”. Ръководните фактори са разгледали различни кандидатури в последните дни и именно името на Емери е излязло на преден план като силно желан вариант, тъй като попълва повечето изисквания на шефовете - испанецът е печелил трофеи, има опит на най-високо ниво, както и в Премиър лийг с два различни отбора, а представянето на бирмингамци при него е повече от успешно. Въпреки това възможността именно Емери да застане начело на “червените дяволи” изглежда много сложна. Той има договор с Астън Вила до края на 2029 година, а бирмингамци нямат никакво намерение да го пускат на “Олд Трафорд”. Не е ясно дали самият наставник би проявил желание да напусне настоящия си отбор, който се представя добре след трудния старт на сезона, за да поеме към хаоса, който цари в Манчестър Юнайтед в последните години.

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20-кратните шампиони се намират на 17-ото място в подреждането на Премиър лийг и нямат успех в последните си девет двубоя във всички турнири. Те имат само една победа в девет мача от началото на сезона в Премиър лийг и са в серия от три опредни загуби. Утре вечер те гостуват на Рома в Шампионската лига, а много анализатори на Острова твърдят, че поражения срещу "вълците" и именно Астън Вила през уикенда ще струват работата на Майкъл Карик.

Други спрягани имена за нов наставник на отбора са Антонио Конте и Еди Хау. Италианецът е свободен агент и вече заяви в интервю, че има желание да поеме голям отбор с богата история, който е позагубил блясъка си, което бе разтълкувано от много анализатори като интерес именно към 20-кратните шампиони. Еди Хау също е свободен, но има договорни отношения с Нюкасъл, който напусна през лятото и за услугите му ще трябва да бъде платена компенсация.

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Снимки: Gettyimages

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