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Доргу бе освободен от националния отбор на Дания, прибира се в Манчестър

  • 14 ное 2026 | 15:09
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Доргу бе освободен от националния отбор на Дания, прибира се в Манчестър

Патрик Доргу е бил освободен от лагера на националния отбор на Дания. Фланговият футболист на Манчестър Юнайтед тъкмо се завърна в игра, след като лекува контузия, която получи по време на мача срещу Уелс през септември. Универсалният футболист взе участие в двубоя с Астън Вила (4:4), като дори отбеляза драматичния изравнителен гол в 96-ата минута. Медицинският щаб на Дания обаче е преценил, че той няма да може да играе в предстоящите двубои от Лигата на нациите срещу Португалия и Норвегия.

Лекарят на датския национален отбор Мортен Босен потвърди: „Направихме поредица от изследвания на Доргу, но резултатите не са достатъчно добри, за да бъде готов за игра в двата мача. Той се нуждае от още време за възстановяване след травмата си, затова го изпращаме у дома за допълнителна рехабилитация”.

Доргу се завръща на клубната база на "червените дяволи" в Карингтън, като рехабилитаторите на Манчестър Юнайтед ще се опитат да го подготвят за дербито с Ливърпул в края на седмицата. Участието на датчанина в двубоя на "Анфийлд" обаче не е никак сигурно на този етап.

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