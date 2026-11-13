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Почетино е подписал с Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 13:58
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Маурисио Почетино е подписал своя договор като нов мениджър на Манчестър Юнайтед, твърдят Флориан Плетенберг и Фабрицио Романо. Контрактът е за две години и половина до лятото на 2029 година, а аржентинецът ще направи своя дебют начело на “червените дяволи” на 22 ноември по време на дербито с Ливърпул. Междувременно той ще води САЩ в предстоящите два двубоя срещу Хаити от 1/4-финалите за Лигата на нациите на КОНКАКАФ, след което ще отпътува за Англия. Очаква се официално сделката да бъде обявена по-късно днес от клуба.

Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос
Кой управлява Ман Юнайтед? Идването на Почетино сякаш създава по-голям хаос

Почетино ще замени на поста Майкъл Карик, който бе уволнен вчера, след като постигна едва един успех в 10 двубоя от началото на сезона в Премиър лийг. Манчестър Юнайтед направи най-лошия старт на сезона от над 40 години, а отборът е в зоната на изпадащите. За последно “червените дяволи” са се представяли по-зле през сезон 1986/87, когато по същото време на кампанията са на последното място. Според няколко издания на Острова Маурисио Почетино е получил уверения, че ще бъде подкрепен на трансферния пазар през януари, за да може клубът да подобри състава си в битката за оцеляване и желанието си да подобри рязко резултатите.

Пореден източник сподели информацията за Юнайтед и Почетино, всичко изглежда въпрос на часове
Пореден източник сподели информацията за Юнайтед и Почетино, всичко изглежда въпрос на часове
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Снимки: Gettyimages

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