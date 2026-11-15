САЩ разби участник на Мондиал 2026 в предпоследния мач на Почетино

Националният отбор на САЩ записа категоричен успех с 6:0 над участника на Мондиал 2026 Хаити в предпоследната среща под ръководството на селекционера Маурисио Почетино.

Почетино се прости с националния отбор: Да представлявам САЩ бе огромна чест

Бившият мениджър на Тотнъм пое американския тим през лятото с четиригодишен договор, но вече постигна споразумение за контракт за две години и половина с Манчестър Юнайтед, където ще замени Майкъл Карик на „Олд Трафорд“. Аржентинският специалист ще поеме към Висшата лига следващата седмица, веднага след реванша от 1/4-финалите в КОНКАКАФ Лигата на нациите срещу Хаити във вторник.

Job done in Leg 1! ☑️ https://t.co/32mxPpGIoK — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2026

Двубоят в Маями превърна предстоящата втора среща в протоколна, след като американците отбелязаха пет гола през втората част, включително две попадения на звездата на Милан Кристиан Пулишич. Разписа се и играчът на Ювентус Уестън Маккени, а влезлият като резерва нападател на Монако Фоларин Балогун оформи крайния резултат с шестия гол в мача.

След срещата Почетино похвали футболистите си за запазената концентрация въпреки новината за предстоящата му раздяла с отбора. „Смятам, че националният отбор и страната имат блестящо бъдеще. Ако целта са големи постижения, структурата и основните принципи вече са изградени и трябва просто да се следват. Играчите показаха изключителен професионализъм още от първия момент, в който се появиха слуховете, както и след официалното потвърждение преди няколко дни.

Job done in Leg 1! ☑️ https://t.co/32mxPpGIoK — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2026

Изключително горди сме от начина, по който момчетата подходиха толкова зряло към ситуацията. През последните две години се вижда колко освободено играят младите таланти благодарение на сигурността, която им дават по-опитните състезатели.“

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Фоларин Балогун също коментира предстоящата раздяла със селекционера: „Треньорът е невероятен човек и невероятен наставник. Винаги е неприятно, когато специалист от такъв ранг си тръгва, но това е част от футбола и бизнеса. Желая му всичко най-добро в Юнайтед. За нас остава задачата да надградим върху основата, която той положи. Под негово ръководство отборът показа огромна интензивност и сплотеност и нашата отговорност е да продължим по този път.“

За да освободи Почетино от договора му с американската федерация, Манчестър Юнайтед плати неустойка от около 7,4 милиона паунда, както и допълнителна компенсация за неговия треньорски щаб. Първият мач на аржентинеца начело на английския гранд ще бъде гостуването в голямото дерби на Ливърпул на 22 ноември.

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Снимки: Imago