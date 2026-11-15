Свитолина беше безмилостна срещу Носкова във втория полуфинал

Елина Свитолина се класира за финала на Финалите на WTA, след като се наложи убедително над чехкинята Линда Носкова с 6:2, 6:1 във втория полуфинален сблъсък от турнира. За световната №6 от Украйна това е първи достигнат финал в този турнир от 2019 година насам.
Свитолина показа изключителна стабилност и напълно контролираше събитията по време на целия двубой. Тя пречупи съпротивата на намиращата се на 8-о място в ранглистата Носкова за два бързи сета, давайки само три гейма на своята съперничка.
С тази победа Свитолина изравни резултата в последните си четири срещи срещу чешката си съперничка на 2:2 победи, след като по-рано през сезона беше спечелила и двубоя им в Щутгарт с 7:6(2), 7:5.
За Свитолина това беше 11-а победа срещу тенисистка от топ 10 на ранглистата за 2026 година. Тя ще завърши сезона като номер 1 по този показател, изпреварвайки Елена Рибакина.
В решителния двубой за титлата в неделя Свитолина ще се изправи срещу световната №3 Мира Андреева. Представителката на Русия се намира в отлична форма и все още не е загубила нито един сет от началото на турнира.
Двете вече се срещнаха в груповата фаза на надпреварата, където Андреева надделя с 6:4, 6:0.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages