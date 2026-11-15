Свитолина беше безмилостна срещу Носкова във втория полуфинал

Елина Свитолина се класира за финала на Финалите на WTA, след като се наложи убедително над чехкинята Линда Носкова с 6:2, 6:1 във втория полуфинален сблъсък от турнира. За световната №6 от Украйна това е първи достигнат финал в този турнир от 2019 година насам.

Свитолина показа изключителна стабилност и напълно контролираше събитията по време на целия двубой. Тя пречупи съпротивата на намиращата се на 8-о място в ранглистата Носкова за два бързи сета, давайки само три гейма на своята съперничка.

Svitolina d. Linda Noskova 6-2 6-1 ELINA REACHES THE WTA FINALS CHAMPIONSHIP MATCH FOR THE FIRST TIME SINCE 2019. Unbelievable turnaround since losing her 1st match of the tournament. This is her 3rd time reaching the WTA Finals Championship match. ELEVENTH top 10 win of 2026, she passes Elena Rybakina as the woman with the most top 10 wins this year… she is confirmed to finish with the most. ✅54th top 10 win She left the tour to give birth to her daughter. She fought back from an injury that needed surgery. She continues to stand strong as an advocate for Ukraine in the midst of the invasion of her homeland. 7 years have gone by since she last reached the final of this event, but she didn’t let it stop her. Never count out a woman who still believes in her dreams. 🥹 🇺🇦💙 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

С тази победа Свитолина изравни резултата в последните си четири срещи срещу чешката си съперничка на 2:2 победи, след като по-рано през сезона беше спечелила и двубоя им в Щутгарт с 7:6(2), 7:5.

За Свитолина това беше 11-а победа срещу тенисистка от топ 10 на ранглистата за 2026 година. Тя ще завърши сезона като номер 1 по този показател, изпреварвайки Елена Рибакина.

Elina Svitolina on facing Mirra Andreeva in the WTA Finals Championship match “It’s gonna be another big challenge. I feel that I have to do my homework, to work on a few things here and there. I’m a completely different player from the first match. I was not playing the right way. I will give it the best shot. Just gonna leave everything. Tomorrow it’s the last match of the season finally 😂. It’s gonna be fun.” — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

В решителния двубой за титлата в неделя Свитолина ще се изправи срещу световната №3 Мира Андреева. Представителката на Русия се намира в отлична форма и все още не е загубила нито един сет от началото на турнира.

Двете вече се срещнаха в груповата фаза на надпреварата, където Андреева надделя с 6:4, 6:0.

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Снимки: Gettyimages