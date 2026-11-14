Алекс Ганчев загуби финала на двойки в Херсонисос

Българският тенисист Алекс Ганчев допусна поражение във финала на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният пловдивчанин и Саша Маес (Люксембург) загубиха от братята Петрос и Павлос Циципас (Гърция) с 5:7, 6:7(4) за близо два часа игра.

Ганчев и Маес поведоха с 4:3 след пробив в първия сет, но гърците веднага изравниха и обърнаха за 5:4, за да ликуват при 7:5.

Оспорваната втора част премина без пробиви и бе решена след тайбрек в полза на братята Циципас.

Това беше първи финал на турнир от сериите "Чалънджър" в кариерата на българина.

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