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Традиционна снимка и високи технологии преди Финалите на АТР

  • 14 ное 2026 | 13:16
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Традиционна снимка и високи технологии преди Финалите на АТР

Само няколко дни преди началото на Финалите на ATP през 2026 година звездите на световния тенис дадоха на феновете в Торино възможност да усетят атмосферата на предстоящия турнир, като се събраха за традиционната обща снимка на участниците в петък вечер.

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Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар присъстваха на площад „Сан Карло“, където преминаха по Синия килим, преди да спрат пред впечатляващата инсталация Stargate. Създадена като един от визуалните символи на събитието, Stargate пренася идентичността на Финалите на ATP в самото сърце на Торино, превръщайки появата на тенисистите на Синия килим в празник, споделен с феновете, жителите и гостите на града.

Инсталацията е дело на Pininfarina – същата компания, която стои зад съоръжението Skywalk в зала „Иналпи Арена“, където от 15 до 22 ноември ще се проведе престижният заключителен турнир за сезона.

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Двама от четиримата дебютанти на тазгодишните Финали на ATP – Артур Фис и Франсис Тиафо, се включиха и в предаване на живо в TikTok, водено от британската създателка на съдържание @mollyalli.

Излъчването е част от сътрудничеството между ATP и TikTok, което включва програмата On Tour With за създатели на съдържание. Инициативата има за цел да доближи феновете до професионалния тенис чрез ексклузивни материали, пряк достъп до играчите и нови гледни точки към спорта. След като разгледаха инсталацията Stargate и се насладиха на атмосферата по Синия килим, тенисистите се събраха в специално подбраните си облекла за традиционната обща снимка на осемте участници в турнира на сингъл.

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Те отделиха време и за феновете, като раздадоха автографи, позираха за снимки и общуваха с множеството, събрало се на площада. Така привържениците получиха възможност да се срещнат отблизо с някои от най-големите звезди на мъжкия тенис.

Двукратният шампион от Финалите на ATP и световен №1 Александър Зверев оглавява група „Джон Макенроу“, в която попадат още Бен Шелтън, Артур Фис и Рафаел Ходар.

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Карлос Алкарас пък е водач в група „Иван Лендъл“, където ще се състезават още Даниил Медведев, Флавио Коболи и Франсис Тиафо.

В откриващия ден на турнира в неделя в „Иналпи Арена“ Зверев ще се изправи срещу дебютанта Рафаел Ходар в следобедната сесия, а във вечерната програма Бен Шелтън и Артур Фис ще премерят сили.

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Снимки: Gettyimages

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