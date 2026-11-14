Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на Португалия и България до 17 години завършиха 1:1 в мач от квалификациите за Европейско първенство през 2027 година. Антонио Перейра откри резултата в 60-ата минута, а в 74-ата Петър Петров изравни.



В групата на домакините бе синът на Кристиано Роналдо, но той така и не влезе в игра.

Това бе втора среща за “лъвчетата”. Преди няколко дни те загубиха драматично с 1:3 от Сърбия. Другият двубой в групата между Сърбия и Андора завърши 4:0 в полза на "плавите".



Така те оглавиха класирането с 6 точки. Втори е Португалия с 4, а трети сме ние с една. На последното място е Андора с две поражения и голова разлика 0:8.



Първите два отбора в крайното класиране ще продължат в Лига А на втория квалификационен кръг.

Кабрал пробва да реализира в 10-ата минута, но шутът му излезе в аут. Десет минути по-късно същото стори и Перейра.

Българските таланти отговориха с удар от фал на Илков, който не намери целта. Португалците можеха да открият резултата в 33-ата минута чрез Бастианеле, но Бекиров спаси. Само 60 секунди по-късно стражът на “трикольорите” повтори упражнението срещу халфа на иберийците.

До края на първата част домакините пробваха още два удара, но те не представляваха опасност за българския вратар.

Шест минути след почивката изстрел на Даскалов профуча покрай вратата.



Така се стигна до 60-ата минута, в която домакините откриха резултата. Автор на попадението стана Перейра.

Момчетата на Светослав Петров можеха да изравнят в 69-ата минута. Хаджиев отправи опасен шут, но Хавиер спаси. Само 180 секунди по-късно "мореплавателите" за малко не удвоиха своята преднина, когато Фонтес нацели гредата. Същото стори и Перейра секунди по-късно.

Българският тим не се предаде и в 74-ата минута стигна до изравнителен гол. Юношата на Етър Петър Петров, който се появи 180 секунди по-рано на терена, се възползва от подаване на Динев и прониза Хавиер.

Попадението шокира португалците, които така и не успяха да се окопитят до края на срещата. В продължението двата тима си размениха по една опасност. Първо Бекиров спаси удар на Мая, а секунди по-късно Тодоров можеше да донесе победата на нашите таланти, но Хавиер отрази.

Равенството запази надеждите на България да заеме второто място в групата. За целта обаче португалците трябва да загубят с поне два гола от лидера Сърбия, а ние да надвием Андора с изразителен успех.

ПОРТУГАЛИЯ (U17) - БЪЛГАРИЯ (U17) 1:1



1:0 Антонио Перейра 60

1:1 Петър Петров 74

ПОРТУГАЛИЯ: 1. Хавиер, 13. Балде, 3. Педроса, 14. Силва, 5. Миранда, 20. Бастианеле, 5. Силва, 8. Фонтес, 10. Фариня, 9. Кабрал, 19. Перейра

БЪЛГАРИЯ: 12. Бекиров, 2. Даскалов, 4. Кузманов, 5. Тодоров, 14. Хаджиев, 16. Цепов, 15. Илков, 10. Никифоров, 6. Динев, 7. Антонов, 9. Сираков

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