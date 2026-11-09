Линда Носкова започна с убедителна победа на Финалите на WTA

Шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова стартира с категорична победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Чешката тенисистка надделя над Марта Костюк с 6:2, 6:4 в първия мач от група 1 на надпреварата.

Първоначално Носкова трябваше да се изправи срещу световната номер 1 Елена Рибакина, но шампионката от миналата година се оттегли от турнира ден преди началото поради здравословни проблеми. Тъй като тялото ѝ не е физически готово за игра, нейното място в групата като първа резерва зае украинката Марта Костюк.

Noskova d. Marta Kostyuk 6-2 6-4 A great start from Linda to kick off her first WTA Finals. They’ve met 4 times this year & Linda’s now won the last 3. Brutal power all day long… what a player she’s become. ✅42nd win of 2026 Wimbledon Champ playing serious ball. 🇨🇿❤️ https://t.co/Pa47EbZZaL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2026

Носкова показа пълен контрол върху събитията на корта от самото начало. С агресивна игра и солиден сервис чехкинята не остави много шансове на съперничката си в първия сет, спечелен с 6:2. Във втората част Костюк оказа малко по-сериозна съпротива, но Носкова задържа инициативата и затвори мача с 6:4.

Този успех е от изключително значение за класирането в група 1, тъй като форматът с групова фаза прави всяка чиста победа ценно предимство в борбата за място на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages