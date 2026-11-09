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Линда Носкова започна с убедителна победа на Финалите на WTA

  • 9 ное 2026 | 05:56
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Линда Носкова започна с убедителна победа на Финалите на WTA

Шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова стартира с категорична победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Чешката тенисистка надделя над Марта Костюк с 6:2, 6:4 в първия мач от група 1 на надпреварата.

Първоначално Носкова трябваше да се изправи срещу световната номер 1 Елена Рибакина, но шампионката от миналата година се оттегли от турнира ден преди началото поради здравословни проблеми. Тъй като тялото ѝ не е физически готово за игра, нейното място в групата като първа резерва зае украинката Марта Костюк.

Носкова показа пълен контрол върху събитията на корта от самото начало. С агресивна игра и солиден сервис чехкинята не остави много шансове на съперничката си в първия сет, спечелен с 6:2. Във втората част Костюк оказа малко по-сериозна съпротива, но Носкова задържа инициативата и затвори мача с 6:4.

Този успех е от изключително значение за класирането в група 1, тъй като форматът с групова фаза прави всяка чиста победа ценно предимство в борбата за място на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages

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