Линда Носкова започна с убедителна победа на Финалите на WTA

Шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова стартира с категорична победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Чешката тенисистка надделя над Марта Костюк с 6:2, 6:4 в първия мач от група 1 на надпреварата.
Първоначално Носкова трябваше да се изправи срещу световната номер 1 Елена Рибакина, но шампионката от миналата година се оттегли от турнира ден преди началото поради здравословни проблеми. Тъй като тялото ѝ не е физически готово за игра, нейното място в групата като първа резерва зае украинката Марта Костюк.
Носкова показа пълен контрол върху събитията на корта от самото начало. С агресивна игра и солиден сервис чехкинята не остави много шансове на съперничката си в първия сет, спечелен с 6:2. Във втората част Костюк оказа малко по-сериозна съпротива, но Носкова задържа инициативата и затвори мача с 6:4.
Този успех е от изключително значение за класирането в група 1, тъй като форматът с групова фаза прави всяка чиста победа ценно предимство в борбата за място на полуфиналите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages