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Линда Носкова удари Гоф и стигна полуфиналите

  • 11 ное 2026 | 02:02
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Линда Носкова удари Гоф и стигна полуфиналите

Дебютантката Линда Носкова продължава феноменалното си представяне на WTA Финалите в Индиън Уелс. 21-годишната чехкиня постигна чиста победа над световната номер 4 Кори Гоф с 6:3, 6:3 във вторник, 10 ноември, и си подпечата мястото на полуфиналите в надпреварата.

Шампионката от Уимбълдън Носкова показа изключително стабилна игра от самото начало на срещата. Чехкинята, която започна участието си в група 1 с победа над Марта Костюк с 6:2, 6:4, показа агресивен тенис и отново се довери на силния си начален удар, за да пречупи американката за 1 час и 26 минути.

Загубата е сериозен удар за Кори Гоф, която на старта на турнира спечели драматичен трисетов мач срещу сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 6:7(5), 6:2. Въпреки поражението от Носкова, американката все още запазва шансове за прескачане на груповата фаза.

Пегула победи и изхвърли Костюк от финалите на WTA
Пегула победи и изхвърли Костюк от финалите на WTA

След отпадането на Марта Костюк, ситуацията в група 1 придоби нов облик. С две победи от два мача Носкова вече си осигури първото място и продължава към полуфиналите.

Вторият участник от тази група на полуфиналите ще бъде определен в решителния сблъсък в четвъртък, когато Коко Гоф и Джесика Пегула излизат една срещу друга в пряк двубой за второто място.

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