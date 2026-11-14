България посреща четирикратните европейски шампионки по пътя към ЕвроБаскет 2027

Женският национален отбор на България по баскетбол посреща Испания днес от 19:00 часа в „Арена СамЕлион“ в Самоков във втория си мач от втората фаза на квалификациите от група за ЕвроБаскет 2027.

„Лъвиците“ ще търсят втори пореден успех, след като на старта се наложиха над Хърватия с 91:74. Испания също започна с победа, преодолявайки Чехия със 73:71. България заема първото място в групата заради по-добрата си точкова разлика, а нов успех ще остави националките еднолично начело.

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Селекционерът Таня Гатева прави една промяна в групата за срещата. Валерия Алексиева заменя Димана Костова сред 12-те състезателки, на които ще разчита треньорският щаб срещу четирикратните европейски шампионки.

Ето на кои 12 състезателки ще разчита Таня Гатева в този мач:

1. Кайла Хилсман

2. Валерия Алексиева

3. Деница Манолова

4. Борислава Христова

5. Илияна Георгиева

6. Радостина Христова

7. Деана Стояновска

8. Гергана Иванова

9. Карина Константинова

10. Преслава Колева

11. Габриела Николова

12. Ивана Бонева

Мачът от група J на евроквалификациите за жени ще бъде предаван пряко вефира на bTV Action. Oстаналите тимове в тази група са Чехия и Хърватия.

Двубоят ще бъде излъчван пряко в ефира на bTV Action.

снимка: БФБ/Фейсбук

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