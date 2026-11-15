Дебютантката Мира Андреева ще играе за титлата на Финалите на WTA

Мира Андреева продължава да впечатлява в дебютното си участие на Финалите на WTA в Индиън Уелс. 19-годишната рускиня се класира за финала на турнира, след като надделя над американката Джесика Пегула с 6:3, 6:4 в полуфиналния сблъсък.

Андреева диктуваше темпото през по-голямата част от двубоя. В първия сет тя постигна ключови пробиви, които ѝ осигуриха преднина и успех с 6:3. Във втората част рускинята запази хладнокръвие в решаващите моменти, за да затвори мача с 6:4 и да продължи перфектната си серия без нито един загубен сет от началото на надпреварата.

Andreeva d. Jessica Pegula 6-3 6-4 Mirra reaches the final of the WTA Finals in her debut appearance 4-0 at her 1st WTA Finals 4th top 10 win of 2026 0 sets dropped against the best players in the world No one has been able to get more than 4 games in a set ✅54th win of 2026 Mirracle in bloom 🌸 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

След срещата Андреева демонстрира пълно спокойствие относно липсата на напрежение на корта. Тя се върна и към куриоза отпреди турнира, когато изтекъл запис от микрофон улови коментари на Пегула по неин адрес.

"Наистина оцених това, че тя дойде при мен още на същия ден", каза 19-годишната тенисистка. - Няма никаква драма или нещо такова. Сега можем да се смеем на това, така че мисля, че това е най-важното", заяви Мира Андреева пред журналисти.

Mirra Andreeva after beating Pegula to reach 1st WTA Finals Championship match “Were you gonna go to the DMV and get your drivers license? You’re one step closer to a brand new Mercedes Benz. You’ve gotta have a drivers license!” Mirra: “I don’t think it’s that easy to get a drivers license over night 😂. If it happens that I get the car I have 5 people in my box that can drive me around. I will forever be a passenger princess. I have a plan. First I’ll go to Cheesecake Factory. Then I’ll go to In N Out” 😭😭😭😭 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

Пегула също потвърди, че не съществува напрежение между двете: "Тя беше напълно в ред и каза: "Аз съм дива". Тя го приема с усмивка и беше доста смешно", заяви Джесика Пегула.

На финала в неделя Мира Андреева ще се изправи срещу победителката от втория полуфинален сблъсък, в който един срещу друг играят Линда Носкова и Елина Свитолина.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago