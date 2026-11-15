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Дебютантката Мира Андреева ще играе за титлата на Финалите на WTA

  • 15 ное 2026 | 00:16
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Дебютантката Мира Андреева ще играе за титлата на Финалите на WTA

Мира Андреева продължава да впечатлява в дебютното си участие на Финалите на WTA в Индиън Уелс. 19-годишната рускиня се класира за финала на турнира, след като надделя над американката Джесика Пегула с 6:3, 6:4 в полуфиналния сблъсък.

Андреева диктуваше темпото през по-голямата част от двубоя. В първия сет тя постигна ключови пробиви, които ѝ осигуриха преднина и успех с 6:3. Във втората част рускинята запази хладнокръвие в решаващите моменти, за да затвори мача с 6:4 и да продължи перфектната си серия без нито един загубен сет от началото на надпреварата.

След срещата Андреева демонстрира пълно спокойствие относно липсата на напрежение на корта. Тя се върна и към куриоза отпреди турнира, когато изтекъл запис от микрофон улови коментари на Пегула по неин адрес.

"Наистина оцених това, че тя дойде при мен още на същия ден", каза 19-годишната тенисистка. - Няма никаква драма или нещо такова. Сега можем да се смеем на това, така че мисля, че това е най-важното", заяви Мира Андреева пред журналисти.

Пегула също потвърди, че не съществува напрежение между двете: "Тя беше напълно в ред и каза: "Аз съм дива". Тя го приема с усмивка и беше доста смешно", заяви Джесика Пегула.

На финала в неделя Мира Андреева ще се изправи срещу победителката от втория полуфинален сблъсък, в който един срещу друг играят Линда Носкова и Елина Свитолина.

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Снимки: Imago

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