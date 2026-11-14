Лигата на нациите ще продължи с новата ера в португалския футбол и още седем мача

Осем мача предлага съботният ден в Лигата на нациите на 14 ноември, а най-голямото внимание е насочено към „Ещадио Мунисипал“ в Брага, където Португалия приема Дания в първата си среща след оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор. Тимът на Жорже Жезуш е с пълен актив от 12 точки, вече си е осигурил място на четвъртфиналите и се нуждае само от точка, за да заключи първото място в група А4. По-рано същия ден Норвегия и Уелс спорят за третата позиция в групата, като и двата тима имат по 3 точки. В Лига В програмата е натоварена – Румъния приема Полша, Австрия се изправя срещу Ейре, Швеция посреща Босна и Херцеговина, а Северна Ирландия играе с Украйна. Денят стартира най-рано с Косово – Израел от 16:00 часа, последван от Грузия – Унгария и Норвегия – Уелс от 19:00, докато останалите пет срещи започват в 21:45.

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