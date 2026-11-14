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Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

  • 14 ное 2026 | 22:29
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Бившият вратар на националния отбор Николай Михайлов публикува емоционално открито писмо, в което отправи сериозни критики към начина на управление на най-популярния спорт в България. Той призова за поемане на персонална отговорност, реални действия и изготвяне на дългосрочна стратегия за възраждане на родния футбол.

Михайлов изрази дълбокото си разочарование от състоянието на представителния тим и липсата на напредък. Според него през годините са давани множество напразни обещания, зад които не стоят конкретни стъпки и измерими резултати.

„Проблемът не е само в отделен мач, отделен треньор или отделен футболист. Проблемът е в цялостното състояние на българския футбол и в начина, по който той се управлява“, подчертава синът на дългогодишния ръководител на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

В позицията си бившият национал открито поставя въпроса за отговорността на сегашните фактори в спорта:

„Боби Михайлов ви беше виновен в продължение на 20 години. А сега кой е виновен? Аз ли???“

Николай Михайлов акцентира върху сериозните дефицити в детско-юношеските школи, като отбеляза, че развитието на играта е невъзможно без подходящи условия за подрастващите таланти и техните наставници. Той изрази и съмнения относно практическия опит на част от хората, които пледират за реформи.

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Бившият страж обърна внимание и на прибързания ентусиазъм след изолирани победи, който бързо бива заменен от обичайната действителност:

„След една гръмка победа – шум, усмивки и самохвалство. След това отново тишина, оправдания и същата стара действителност.“

Михайлов изрази безпокойство от факта, че феновете се отдалечават от националния тим, а международните съперници подхождат с ярко самочувствие срещу България. По думите му се е стигнало до етап, в който голяма част от публиката дори не следи мачовете на отбора.

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Въпреки това той заяви, че продължава да вярва в потенциала на родния футбол, но категорично отказва примирението с посредствените резултати:

„Националната фланелка не е просто спортна екипировка. Тя е символ на държавата, историята и достойнството ни.“

В заключение Михайлов настоя за прозрачност, ясни цели и решителни мерки, заявявайки, че след пропилените поколения и пропуснатите възможности промените вече не търпят отлагане:

„БЪЛГАРИЯ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ! СТИГА ОБЕЩАНИЯ! СТИГА ОПРАВДАНИЯ! ВРЕМЕ Е ЗА ОТГОВОРНОСТ!“, завършва откритото писмо на бившия страж.

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