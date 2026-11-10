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Убедителен старт за Мира Андреева на Финалите на WTA след победа над Свитолина

  • 10 ное 2026 | 04:32
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Убедителен старт за Мира Андреева на Финалите на WTA след победа над Свитолина

Мира Андреева започна по впечатляващ начин дебютното си участие на Финалите на WTA в Индиън Уелс. 19-годишната шампионка от Ролан Гарос постигна чиста победа над Елина Свитолина с 6:4, 6:0 в двубой от груповата фаза, изигран в понеделник, 9 ноември.

Младата състезателка показа изключително самообладание при собствения си сервис, като отрази всичките шест брейк точки, пред които бе поставена по време на срещата. Андреева спечели последните седем гейма в мача, като не даде нито един гейм на съперничката си във втория сет и затвори двубоя за 70 минути.

С този успех Андреева се реваншира на шампионката от Финалите на WTA за 2018 година за загубата си на Откритото първенство на Австралия по-рано през сезона, когато Свитолина надделя с 6:2, 6:4. След победата в Индиън Уелс балансът в последните им три срещи е 2:1 победи в полза на Андреева.

Сабаленка започна WTA Финалите с победа над Мухова
Сабаленка започна WTA Финалите с победа над Мухова

В следващия си двубой от групата Андреева ще се изправи срещу Арина Сабаленка, след като беларускинята започна участието си в турнира с победа над Каролина Мухова с 7:6(2), 7:5.

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