Убедителен старт за Мира Андреева на Финалите на WTA след победа над Свитолина

Мира Андреева започна по впечатляващ начин дебютното си участие на Финалите на WTA в Индиън Уелс. 19-годишната шампионка от Ролан Гарос постигна чиста победа над Елина Свитолина с 6:4, 6:0 в двубой от груповата фаза, изигран в понеделник, 9 ноември.

Младата състезателка показа изключително самообладание при собствения си сервис, като отрази всичките шест брейк точки, пред които бе поставена по време на срещата. Андреева спечели последните седем гейма в мача, като не даде нито един гейм на съперничката си във втория сет и затвори двубоя за 70 минути.

Andreeva d. Svitolina 6-4 6-0 Mirra dazzles in her WTA Finals debut 2nd top 10 win of 2026 She now leads the h2h with Elina 2-1 She lost to Elina at the Australian Open… completely different story today Elina never found her game… and Mirra was so aggressive & full of confidence ✅51st win of 2026 Gonna be tough to stop ❤️ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2026

С този успех Андреева се реваншира на шампионката от Финалите на WTA за 2018 година за загубата си на Откритото първенство на Австралия по-рано през сезона, когато Свитолина надделя с 6:2, 6:4. След победата в Индиън Уелс балансът в последните им три срещи е 2:1 победи в полза на Андреева.

Сабаленка започна WTA Финалите с победа над Мухова

В следващия си двубой от групата Андреева ще се изправи срещу Арина Сабаленка, след като беларускинята започна участието си в турнира с победа над Каролина Мухова с 7:6(2), 7:5.

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