Свитолина обърна Сабаленка и се класира за полуфиналите

Елина Свитолина постигна забележителен обрат и се класира за втория полуфинал на Финалите на WTA в Индиън Уелс, Калифорния. В последния мач от група 2, изигран на 13 ноември 2026 година, украинката победи световната №2 Арина Сабаленка с 6:3, 3:6, 6:1.

Двубоят завърши при резултат 3:6, 6:3, 1:6 от гледна точка на Сабаленка. С този успех Свитолина си осигури второто място в групата и продължава към елиминациите, докато беларуската тенисистка отпада от надпреварата.

Победителка в група 2 стана Мира Андреева, която завърши на първа позиция и на полуфиналите ще се изправи срещу Джесика Пегула.

Свитолина, която е единствената майка сред участничките в тазгодишното издание на Финалите на WTA, показа изключителен характер срещу сочената за фаворитка Сабаленка и продължава борбата за трофея в Калифорния.

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