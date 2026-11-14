Съставите на Португалия и Дания, новият капитан на домакините започва на пейката

Португалия приема Дания в мач от петия кръг на Лигата на нациите. Иберийците ще изиграят първи двубой след официалното оттегляне на Кристиано Роналдо от националния отбор. Рекордьорът по голове за иберийци не игра в последните три мача преди да обяви решението си. Отборът на Жорже Жезус е лидер в групата, след като спечели и четирите си мача досега и вече си е гарантирал място на четвъртфиналите. Датчаните са с шест точки след две победи и две загуби.

След оттеглянето на Роналдо се разбра, че Бернардо Силва ще бъде капитан на отбора, тъй като има най-много участия. Халфът на Реал Мадрид обаче започва мача на резервната скамейка. В тима на Португалия има един дебютант. Алберто Коща от Порто започна като десен краен бранител. В отсъствието на Жоао Кансело, Нуно Мендеш и Нуно Тавареш като ляв бек започва Диого Далот. Гонсало Рамош води атаката, подпомаган от Жоао Феликс и Педро Нето. Рубен Невеш ще играе до Витиня и Бруно Фернандеш в средата на терена.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Portugal Xi for their game vs. Denmark! 🇵🇹💫 https://t.co/P18RoJuPmu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 14, 2026

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Снимки: Imago