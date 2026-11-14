Пътят на WTA извън финансовата криза: Какъв е планът за възстановяване на женския тенис

След преждевременното приключване на сделката със Саудитска Арабия и изправянето пред сериозни финансови предизвикателства, Женската тенис асоциация (WTA) представи своя план за излизане от кризата. Председателката на организацията Валъри Камило увери състезателките и спортната общност, че бъдещето на организацията е стабилно, като чертае ясен търговски път за възстановяване.

Въпросите относно финансовото здраве на тура зачестиха след доклади за очаквана загуба от 23 млн. долара през 2026 г. Новият ръководен екип обаче е категоричен, че кризата е овладяна. "Нашата амбиция е да превърнем Финалите на WTA в "Супербоул" на женския спорт — да зарадваме феновете, да издигнем нивото на WTA Tour и да съответстваме на световната класа на нашите атлети", заяви Валъри Камило.

Ключов елемент в новата стратегия е промяната в управлението на най-важното събитие за сезона. WTA преминава към модел на самостоятелно управление на турнира, поемайки пряк контрол върху търговските права, организацията на съоръженията и интеграцията на спонсорите. Организацията пое четиригодишен ангажимент с международната млечна компания Fage като главен спонсор на Финалите на WTA до 2029 г.

През 2026 г. турнирът ще се проведе в Индиън Уелс с награден фонд от 10 млн. долара, след което от 2027 до 2029 г. ще се премести в Шарлът, Северна Каролина. Въпреки по-ниския награден фонд спрямо този в Рияд (15,5 млн. долара), от ръководството подчертават, че прекият оперативен контрол ще донесе по-висока дългосрочна доходност. Камило изрази увереност, че турнирът "ще генерира по-голяма печалба от тази, която имахме в Саудитска Арабия или Китай", и че именно той ще формира основата за "балансиран бюджет" през 2027 г.

През 2023 г. бе създадено търговското дружество WTA Ventures, в което инвестиционната компания CVC Capital Partners придоби 20% дял срещу 150 млн. долара. Последният транш от 30 млн. долара по тази сделка ще бъде изплатен през 2027 г. Въпреки че продажбата на допълнителни дялове би осигурила бърз свеж капитал, Камило бе категорична: "Нямаме и не сме имали никакъв план да продаваме допълнителни дялове в WTA".

Финансовите прогнози предвиждат приходите на организацията да достигнат около 112 млн. долара през 2026 г., като крайната цел на ръководството е достигане на 300 млн. долара годишни приходи "в близко бъдеще".

Разликата в мащаба между мъжкия и женския тенис тур остава значителна. За 2024 г. ATP отчита приходи от 294 млн. долара (с печалба от 52 млн. долара), докато WTA разполага с 143 млн. долара приходи срещу разходи за 148 млн. долара, приключвайки годината с дефицит от 5 млн. долара.

Търговските партньорства с брандове като Mercedes-Benz, Accenture и Fage показват, че WTA запазва силен привлекателен потенциал за спонсорите. Дали обаче новият модел на саморегулиране и преместването на Финалите в САЩ ще бъдат достатъчни да покрият изтичащите плащания от CVC след 2027 г., предстои да се види в следващите финансови цикли.

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